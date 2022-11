Bohatá historie a důležité momenty, jimiž noblesní budova žila a žije, budou připomenuty malou výstavou i zajímavým doprovodným programem. Ve čtvrtek 1. prosince v 18 hodin Dívčí pěvecký sbor SPgŠ Kroměříž zve všechny zájemce do kostela Nanebevzetí Panny Marie v Kroměříži na benefiční koncert. Pro veřejnosti se školní budova otevře v sobotu 3. prosince od 13.00 do 17.30 hod. A bude to příležitost pro vzpomínání i nevšední exkurzi do prostor, které se v posledních letech dobudovaly.