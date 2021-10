Nejvíce preferenčních hlasů ve volbách v roce 2017 získal ve Zlínském kraji předseda Sněmovny Radek Vondráček (4687) z ANO. Druhý byl lidovec Ondřej Benešík (4150). Třetí byl také lidovec, Ludvík Hovorka (3777), ten však mandát poslance nezískal. Ve Zlínském kraji pomohli voliči bývalé senátorce Aleně Gajdůškové (1766 preferenčních hlasů), která přeskočila volebního lídra Antonína Seďu, a jako jediná z ČSSD z kraje se do Sněmovny dostala.

Z Kroměřížska se ve volbách do Poslanecké sněmovny dostal pouze Radek Vondráček (ANO). Marie Pěnčíková z KSČM se stala poslankyní až v roce 2018. Nahradila tehdy stranického kolegu Vladimíra Koníčka, kterému zanikl mandát poté, co byl zvolen členem kolegia Nejvyššího kontrolního úřadu (NKÚ).

V posledních volbách do Poslanecké sněmovny v roce 2017 vyhrálo na Kroměřížsku hnutí ANO s 30,32 % a velkým rozdílem před druhou SPD (15,63 %) a třetí KSČM (9,63 %). Za nimi skončila KDU-ČSL (8,77 %), ODS (8,31 %), Piráti (7,54 %) a poslední stranou, která se dostala nad pětiprocentní hranici byla ČSSD (7,27 %).

Z okresu Kroměříž jsou pak hned čtyři lídři celokrajských kandidátek. Kromě Vondráčka a Pěnčíkové je jím Zbyněk Schaffer z Kroměříže, který vede do voleb kandidátní listinu hnutí Přísaha a Andrea Navrátilová z Jankovic, která je první na kandidátce hnutí Otevřeme Česko normálnímu životu.

V pátek ve 14 hodin se otevřely volební místnosti na Kroměřížsku. Lidé budou vybírat nové složení Poslanecké sněmovny na další čtyři roky. K volebním urnám mohou vyrazit až do dnešní 22. hodiny. V sobotu se pak volební místnosti otevřou od 8 do 14 hodin.

Volby do Poslanecké sněmovny se konají ve dvou dnech, v pátek 8. října 2021 od 14.00 hodin do 22.00 hodin a v sobotu 9. října 2021 od 8.00 hodin do 14.00 hodin.