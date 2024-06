Volby do zastupitelstev krajů se letos uskuteční společně s prvním kolem voleb třetiny senátorů 20. a 21. září. Předpokládané druhé kolo senátních voleb je pak v plánu 27. a 28. září, tedy na svátek sv. Václava. Ve Zlínském kraji se senátní volby týkají především obyvatel Vsetínska (obvod 77) a pak části Zlínska a Uherskobrodska (obvod 80).

O hlasy voličů se na Vsetínsku bude za hnutí ANO ucházet Yvona Wojaczková, která byla dříve ředitelkou základní umělecké školy a v současnosti je deset let místostarostkou Valašského Meziříčí. Zabývá se především otázkami školství, ochrany zeleně a územním a strategickým rozvojem. Její prioritou je kvalita veřejného prostoru, zvýšení lékařské péče pro obyvatele a dostupnost bydlení.

V senátním obvodu 80, který tvoří část Zlínska a Uherskobrodska, svůj post obhajuje Patrik Kunčar (KDU-ČSL). Senátorem je od roku 2014, kdy zvítězil v doplňovacích volbách do Senátu a v roce 2018 svůj mandát obhájil. Dříve byl starostou Uherského Brodu. V Senátu je Kunčar místopředsedou Výboru pro zahraniční věci, obranu a bezpečnost. Rád by se i nadále věnoval rozvoji svého regionu, bezpečnosti ČR a nelegální migraci, která je v jeho příhraničním regionu palčivým tématem.

V tomto obvodu se o senátorský post bude podzim ucházet za hnutí ANO ekonom a včelař Oldřich Hájek, který je místopředsedou Českého svazu včelařů pro okres Zlín a děkanem na Fakultě veřejnosprávních a ekonomických studií v Uherském Hradišti. Mezi hlavní profesní oblasti patří ekonomika zemědělství a rozvoj venkova. Aktivně se věnuje přednáškové činnosti o sršni asijské či migraci.

Za hnutí STAN bude v senátním obvodu 80 kandidovat také lektor primární prevence, písničkář a aktivista Zbyněk „Ziggy“ Horváth, který je zároveň specialistou v oblasti bezpečnosti dopravy.

Záměr kandidovat do Senátu oznámil lékař a ředitel Kliniky reprodukční medicíny IVF Zlín David Rumpík, který je momentálně luhačovickým zastupitelem. Jakožto nezávislý kandidát však musí do 16. července odevzdat petici podporující jeho kandidaturu, která musí být podepsána alespoň tisícovkou oprávněných voličů z tohoto volebního obvodu. Tématem Davida Rumpíka v Senátu by byla zdravotní péče.

Oficiálně svou kandidaturu zatím nikdo další neoznámil. Strany a hnutí však mají ještě tři týdny čas na to, aby navrhly své kandidáty. Zákonná lhůta pro nominace totiž skončí 16. července. Na začátku srpna pak registrační úřady rozhodnou o tom, kteří z kandidátů splnili zákonné podmínky a budou k volbám připuštěni.