Region - Deník připravil odpovědi na nejčastěji kladené otázky týkající se voleb do Evropského parlamentu.

Ilustrační foto | Foto: DENÍK/Michal Bílek

1. Kdy přesně se letošní volby do Evropského parlamentu v České republice konají?

Hlasování do Evropského parlamentu se uskuteční ve dvou dnech. Volby budou v pátek 23. a v sobotu 24. května 2014. Dnes se bude hlasovat od 14 do 22 hodin, zítra od 8 do 14 hodin.

2. Kdo všechno může jít k volbám?

Na území České republiky mají její občané právo volit, jestliže nejpozději druhý den voleb dosáhnou věku 18 let, jsou zapsáni v seznamu voličů pro volby do Evropského parlamentu a nevznikne u nich překážka ve výkonu volebního práva. Překážkou ve výkonu volebního práva, pro kterou nelze hlasovat, je zákonem stanovené omezení osobní svobody z důvodu ochrany zdraví lidu nebo omezení svéprávnosti k výkonu volebního práva.

Občan jiného členského státu EU má právo hlasovat ve volbách do Evropského parlamentu na území České republiky za předpokladu, že nejpozději druhý den voleb dosáhl věku 18 let, je po dobu nejméně 45 dnů přihlášen k trvalému pobytu nebo přechodnému pobytu na území České republiky (tj. nejméně od 9. dubna 2014), nevznikla u něj překážka ve výkonu volebního práva a je zapsán v seznamu voličů pro volby do Evropského parlamentu.

3. Koho volíme?

Volíme členy Evropského parlamentu. V České republice kandiduje 38 stran a hnutí. ČR bude mít 21 poslanců, o jednoho méně než dosud, počet europoslanců se totiž sníží ze 766 na 751. Voleni jsou na pět let. Pro celou republiku je jednotná kandidátní listina.

4. Jak se dozvím, kam mám jít volit?

Starosta vaší obce měl povinnost informovat vás o době a místě konání voleb nejpozději patnáct dnů před volbami.

5.Co si musím vzít s sebou?

Volič prokáže po příchodu do volební místnosti svou totožnost a státní občanství České republiky platným občanským průkazem nebo platným cestovním, diplomatickým nebo služebním pasem České republiky anebo cestovním průkazem.

Volič, který se dostavil do volební místnosti s voličským průkazem, je poté povinen odevzdat okrskové volební komisi tento průkaz. Neprokáže-li volič tyto skutečnosti, nebude mu hlasování umožněno.

6.Jak získám hlasovací lístky?

Hlasovací lístky vám měly být dodány nejpozději tři dny před volbami. Po záznamu ve výpisu ze seznamu voličů pro volby do Evropského parlamentu obdrží volič od okrskové volební komise prázdnou úřední obálku. Na žádost voliče mu okrsková volební komise dodá za chybějící, škrtané nebo jinak označené hlasovací lístky jiné.

7. Musím jít při hlasování za plentu?

Ano. Po obdržení úřední obálky, popřípadě hlasovacích lístků, vstoupí volič do prostoru určeného pro vložení hlasovacího lístku do úřední obálky. V případě, že se volič neodebere do tohoto prostoru, nebude mu hlasování umožněno.

8.Jak mám správně vyplnit hlasovací lístek?

V prostoru určeném pro úpravu hlasovacích lístků vloží volič do úřední obálky jeden hlasovací lístek. Na hlasovacím lístku může přitom zakroužkováním pořadového čísla nejvýše u dvou kandidátů uvedených na témže hlasovacím lístku vyznačit, kterému z kandidátů dává přednost. Jiné úpravy hlasovacího lístku nemají na jeho posuzování vliv.

9.Jak vypadá správný postup při hlasování?

V prostoru určeném pro úpravu hlasovacích lístků nesmí být nikdo přítomen zároveň s voličem, a to ani člen okrskové volební komise. S voličem, který nemůže sám upravit hlasovací lístek pro tělesnou vadu anebo proto, že nemůže číst nebo psát, může být v prostoru určeném pro úpravu hlasovacích lístků přítomen jiný volič, nikoli však člen okrskové volební komise, a hlasovací lístek za něho v souladu s jeho pokyny upravit, vložit do úřední obálky a úřední obálku s hlasovacím lístkem vložit do volební schránky.

10. Co mám dělat, když chci volit, ale nemohu (třeba kvůli nemoci) k volbám přijít?

Volič může požádat ze závažných, zejména zdravotních důvodů obecní úřad a ve dnech voleb okrskovou volební komisi o to, aby mohl hlasovat mimo volební místnost, a to pouze v územním obvodu volebního okrsku, pro který byla okrsková volební komise zřízena. V takovém případě vyšle okrsková volební komise k voliči dva své členy s přenosnou volební schránkou, úřední obálkou a hlasovacími lístky a výpisem ze seznamu voličů pro volby do Evropského parlamentu. Při hlasování postupují členové okrskové volební komise tak, aby byla zachována tajnost hlasování.

11. Jak mám volit, když budu v době voleb v zahraničí?

Ve volbách do Evropského parlamentu není možné hlasovat v zahraničí na zastupitelských úřadech České republiky. Pro kandidáty zaregistrované v České republice lze hlasovat pouze na území České republiky.

12. Je možné volit v zastoupení?

Volič hlasuje osobně, zastoupení není přípustné.

13. Kdy je můj hlas neplatný?

Neplatný je hlasovací lístek, který není na předepsaném tiskopise, který je přetržený nebo který není vložen do úřední obálky. Poškození nebo přeložení hlasovacího lístku nemá vliv na jeho platnost, pokud jsou z něho patrné potřebné údaje.

Hlas voliče je neplatný, je-li v úřední obálce několik hlasovacích lístků. Při souběhu voleb do Evropského parlamentu s jiným druhem voleb je neplatný hlasovací lístek, který byl odevzdán do volební schránky pro jiný druh voleb. Platnost hlasovacího lístku potvrdí okrsková volební komise.

14. Co když se volič přestěhuje?

Pokud volič změní místo trvalého bydliště na území České republiky po zápisu do seznamu voličů pro volby do Evropského parlamentu, tedy po 13. dubnu 2014, musí na obecním úřadě v místě původního bydliště požádat o vyškrtnutí ze seznamu voličů pro volby do Evropského parlamentu. Obecní úřad o tom vydá potvrzení.

Toto potvrzení bylo nutné předložit obecnímu úřadu v místě nového bydliště nejpozději do 21. května 2014 nebo v dny voleb okrskové volební komisi ve volební místnosti v místě nového bydliště, kde zároveň musí prokázat své právo hlasovat ve volebním okrsku (zejména občanským průkazem s oddělenými rohy a potvrzením o změně místa trvalého pobytu nebo novým občanským průkazem s aktuálními údaji).