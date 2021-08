Kdo tedy bude v říjnu usilovat o hlasy voličů? Poslanci, zastupitelé měst, podnikatelé, ale i ředitelé škol či lékaři, studující i senioři. Symbolicky, na 22. místě, figuruje na kandidátce hnutí ANO také současný hejtman Zlínského kraje Radim Holiš.

Sociální demokraté vsadili na školství

Nejvíce politických zkušeností má původním povoláním pedagožka Alena Gajdůšková, která si již prošla oběma komorami Parlamentu České republiky. Stojí v čele kandidátky ČSSD.

Záda jí kryje místostarosta Kroměříže Karel Holík, ředitel základní školy ve Vsetíně Petr Kořenek a ředitel střední školy z Uherského Hradiště Ladislav Kryštof. První pětici uzavírá taktéž pedagožka – Taťána Valentová Nersesjan.

Na kandidátce lze nalézt i manažera Českých drah Ludvíka Urbana, mluvčího ministerstva práce a sociálních věcí Vladimíra Dostálka či komisařku Městské policie Denisu Kalmárovou.

Kandidátku sociální demokracie složila výhradně z vlastní členské základny. Jediným nestraníkem je Radka Bublíková pracující v České zbrojovce v Uherském Brodě.

Převaha lidovců a ODS

Koalici tří parlamentních stran ODS, KDU-ČSL a TOP 09 vede ve Zlínském kraji lidovecký poslanec Ondřej Benešík. Právě KDU-ČSL má zde na Moravě tradičně velkou voličskou základnu.

Na druhém místě kandidátky je poslanec ODS Stanislav Blaha následován lékařem Robertem Teleky, ředitelem společnosti Radovanem Macháčkem a marketingovou konzultantkou Zuzanou Vandame. Na kandidátce nalezneme třeba i mladého Kroměřížana Martina Neřáda, studenta práv narozeného v roce 1999.

Politika láká zřejmě i bývalého sklepmistra a současného výrobního ředitele Arcibiskupského zámeckého vinařství v Kroměříži Michala Výstupa. Na 22 členné kandidátce je devět zástupců KDU-ČSL, devět ODS a v podstatné menšině je zastoupena TOP 09 – pouze čtyři kandidáti.

Od poslance po redaktora

Do voleb jdou společně také Piráti a Starostové. Lídr však může být jen jeden. I přesto, že má více politických zkušeností poslanec Petr Gazdík ze STAN, povede kandidátku Pirát – poslanec František Elfmark. Petr Gazdík se tedy musí spokojit „pouze“ s druhým místem.

Jako trojka je na kandidátce uveden Zdeněk Třos, majitel ekologicky veganského gastronomického konceptu. Čtverku má na společné kandidátce úřadující starostka Valašských Klobouk Eliška Olšáková.

První pětici uzavírá redaktor časopisu SvětAndroida.cz a podnikatel v oblasti kultury Marek Houser. Na společné kandidátce Pirátů a STAN figuruje ale i podnikatel v oblasti wellness Pavel Maňásek, ředitel kroměřížského gymnázia Josef Havela či ředitel zlínského divadla Petr Michálek. Poslední zmíněný kandidoval v loňském roce neúspěšně za volební obvod Zlín do Senátu.

Od elektromontéra po poslankyni

Komunistickou stranu povede do voleb Marie Pěnčíková, která bude obhajovat poslanecký mandát. Dalšími v pořadí jsou projektový manažer Ivan Mařák, manažer plánování Vojtěch Straka, podnikatel Roman Ramach a na pátém místě je dlouholetá starostka obce Počenice-Tetětice Pavlína Procházková. Kandidátka je ovšem různorodá.

Je v ní možné nalézt například recepční Alžbětu Koníčkovou, operátora CNC strojů Karla Škrlu či zaměstnankyni Policie České republiky Evu Badinkovou.

Průměrný věk kandidáta KSČM je necelých 51 let. Na kandidátce jsou tři sedmdesátníci, dva šedesátníci. Nejmladším je šestadvacetiletý zdravotní ošetřovatel.

Boj o obhajobu poslaneckých mandátů

Vládní hnutí ANO vede do voleb šéf Poslanecké sněmovny Parlamentu Radek Vondráček. Poslanecký post bude poprvé obhajovat také dvojka na kandidátce Marek Novák.

Na třetí místo se vklínil „neposlanec“ Robert Stržínek, starosta Valašského Meziříčí a krajský zastupitel. Pokud by získal poslanecký mandát, což není podle současného předvolebního průzkumu nic nemožného, dostal by se do Sněmovny jako absolutní nováček.

Čtvrtá Margita Balaštíková obhajuje post poslankyně. Jako pátá figuruje na kandidátce Monika Hubíková.

Naopak funkci poslance už neobhajuje Pavel Pustějovský.

Na kandidátce je možné najít i úřadujícího šéfa zlínského magistrátu Jiřího Korce či hejtmana Zlínského kraje Radima Holiše.

Výsledky parlamentních voleb v roce 2017 ve Zlínském kraji:

Ve Zlínském kraji v posledních volbách zvítězilo hnutí ANO s téměř 29 procenty hlasů. Na druhém místě se umístila SPD s necelými 13 procenty, na třetím místě pak na Moravě už tradičně velmi silná strana KDU-ČSL s 11 procenty. Následovaly ODS s 10 procenty, Piráti s 8,43 procenty, KSČM s 7,01 procenty, ČSSD s 6,94 procenty a STAN s 5,82 procenty. Ve Zlínském kraji naopak propadla a ani zdaleka neatakovala pětiprocentní hranici potřebnou pro vstup do PS PČR TOP 09. Ta od voličů získala jen 2,86 procent.