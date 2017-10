Volby 2017: Víte komu dáte svůj hlas?

ANKETA/ Kdo by vyhrál volby ve Zlínském kraji, kdyby se konaly o několik týdnů dřív? Dostala by se do Sněmovny ODS nebo Starostové? Graf znázorňuje výsledky posledního průzkumu, který pro Deník zhotovila společnost SANEP.

Seznam stran, které se ucházejí o přízeň voličů ve Zlínském kraji Svoboda a přímá demokracie - Tomio Okamura (SPD)

Řád národa – Vlastenecká unie

Česká strana sociálně demokratická

ROZUMNÍ - stop migraci a diktátu EU – peníze našim občanům, důchodcům, dětem, zdravotně postiženým…

Strana svobodných občanů

Strana zelených

Sdružení pro republiku - Republikánská strana Miroslava Sládka

ANO 2011

STAROSTOVÉ A NEZÁVISLÍ

Křesťanská a demokratická unie - Československá strana lidová

Česká pirátská strana

TOP 09

Blok proti islamizaci - Obrana domova

Občanská demokratická aliance

Občanská demokratická strana

Dělnická strana sociální spravedlnosti

Komunistická strana Čech a Moravy

Cesta odpovědné společnosti

SPORTOVCI PRO SPOLEČNOST

REALISTÉ

Strana Práv Občanů

Dobrá volba 2016

Radostné Česko

Referendum o Evropské unii

Zdroj: Krajský úřad Zlínského kraje Z volebních čísel 477 – tolik kandidátů chce ve Zlínském kraji získat křeslo ve Sněmovně. Většina stran přihlásila plný počet uchazečů – 22. Jedna z nich přihlásila pouze dva. 74/21 – Nejstarším kandidátem je Jan Uherka z Uherského Brodu kandidující za ČSSD. Má 74 let. Nejmladším kandidátům je pak 21 let a figurují hned u několika stran. 45,24 – Průměrný věk kandidátů přesahuje 45 let. Ženy jsou v průměru přibližně o čtvrt roku starší. Mužů je na zaregistrovaných listinách 340, žen je 137. 40,67 – Necelá polovina lidí na kandidátkách je bez politické příslušnosti. 7 – Za posledních 20 let jde o sedmé volby do Poslanecké Sněmovny. Volilo se v letech 1996, 1998, 2002, 2006, 2010 a naposledy v roce 2013. 14 – Tolik hodin mají voliči na to, aby vyjádřili své politické přesvědčení. Volební místnosti budou otevřeny v pátek 20. října od 14 do 22 hodin. V sobotu 21. října od 8 do 14. Zdroj: www.volby.cz Lídři stran nad 5 % Radek Vondráček (ANO 2011)

Antonín Seďa (ČSSD)

Ondřej Benešík (KDU-ČSL)

Stanislav Blaha (ODS)

Petr Gazdík (STAN)

Vladimír Koníček (KSČM)

Kristýna Zelienková (TOP 09)

Jaroslav Holík (SPD) Co nejvíce znepokojuje voliče ve Zlínském kraji a čemu se také budeme v dalších dnech věnovat?Cena vodného a stočného – 82,5%

Výše platů – 74,9 %

Ekonomický rozvoj kraje – 73,9%

Vylidňování venkova – 66,7 %

Doprava – stav silniční sítě – 65,6%

Nabídka pracovních míst – 62,7%

Autor: Marie Šidlová