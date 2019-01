Kroměříž přestaví vojenskou ubytovnu

KROMĚŘÍŽ - Nový domov pro seniory menšího typu by mohl do dvou let vyrůst v Kroměříži. Místní radnice totiž hodlá využít další z budov v areálu bývalých Žižkových kasáren.

Vojenská ubytovna. | Foto: DENÍK/Eva Tomanová