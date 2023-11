„Po nástupu nového vedení města bylo jedním z našich cílů, aby VaK investoval také v Kroměříži. O chybějící kanalizaci v Chropyňské ulici se mluví asi posledních 20 let a je nutné začít tento problém konečně řešit,“ uvedl starosta Kroměříže Tomáš Opatrný, který je také předsedou představenstva VaK.

Projekt zahrnuje stavbu kanalizace v části Chropyňské ulice, od mostu dálnice D1 k jižněji vedené železniční trati, kde končí stávající městská kanalizace. Na tuto stoku stavbaři napojí novou splaškovou kanalizaci.

„Odpadní vody budou vedeny do jímky čerpací stanice a odtud přečerpávány do koncové šachty stoky. Dešťová voda bude stokou dešťové kanalizace odvedena směrem k dálničnímu mostu, kde vyústí přímo do koryta řeky Moravy,“ popsal mluvčí kroměřížské radnice Jan Vondrášek.

Přínos pro životní prostředí

Podle údajů VaK se předpokládané investiční náklady na stavbu kanalizace ve zmíněné části Chropyňské ulice pohybují kolem 28 milionů korun. Práce by mohly být zahájeny v první polovině příštího roku.