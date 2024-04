Obchůzku zahájili ráno po občerstvení v domě králových rodičů pod búdami, jakmile tam dorazili z kostela, kde se účastnili bohoslužby. Pak kančuchem „vyplatili“ královu maminku, za což od ní dostali barevnou stuhu. Pak vyrazili za děvčaty. První zastávku měli u Veroniky Boťové.

„Kluci mě vyšlahali, ani to nebolelo, přes ty čtyři sukně jsem to ani necítila, snad budu zdravá celý rok,“ usmála se Veronika Boťová.

S osmimetrovým kančuchem na ramenou a písněmi na rtu si to pak celé odpoledne mládenci rázovali obcí k dalším pěti děvčatům.

Letos jízda králů projede Vlčnovem 26. května.

Jízda králů se podle dochovaných záznamů jezdí už od roku 1885 ve Vlčnově. O deset let později předvedli jízdu chlapci z Vlčnova v Praze na Národopisné výstavě československé. Zvyk má podle jedněch kořeny ještě v pohanské době, kdy mezi sebou chlapci soutěžili při vyhánění dobytka. Nejlepší byl králem. Jiní vidí kořeny v útěku uherského krále Matyáše Korvína před Jiřím z Poděbrad. Aby se neprozradil svým vzhledem a mluvou, oblékl se do ženského kroje a do úst si vložil růži.

Slavnost byla pro svou jedinečnost 27. listopadu 2011 zapsána do reprezentativního seznamu nehmotného kulturního dědictví lidstva UNESCO. Kromě Vlčnova, se jízda králů jezdívá také v Hluku, v Kunovicích a ve Skoronicích.