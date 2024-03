Na radnicích, ve školách a mnoha dalších místech si v neděli 10. března vyvěšením tibetské vlajky připomenou 65. výročí povstání Tibeťanů proti čínské okupaci. Do akce Vlajka pro Tibet, kterou každoročně pořádá spolek Lungta, se i letos zapojí řada měst, obcí a institucí ze Zlínského kraje.

Tibetská vlajka na radnici. Ilustrační foto | Foto: Vladimír Havlíček

V celém Česku vyvěsí v neděli tibetskou vlajku podle spolku asi 835 měst, obcí, městských částí či krajů a také více než stovka škol. Ve Zlínském kraji se do akce zapojí přes třicet měst a obcí. Vlajku vyvěsí například ve Zlíně, kde se do akce zapojují opakovaně.

„Rada města Zlína bere vyvěšení vlajky pro Tibet jako důležité gesto solidarity s tibetským lidem, kteří bojují za svá práva a autonomii v rámci Číny. Tímto vyjádřením podpory se připomíná jejich snaha o dodržování lidských práv a kulturní identity,“ sdělil mluvčí zlínské radnice Tomáš Melzer.

Tibetská vlajka bude v neděli viset i na radnici v Otrokovicích.

„Tibetskou vlajku vyvěšujeme již 21 let. Chceme tím vyjádřit solidaritu a podporu nelehkého boje Tiběťanů za svobodu a nezávislost. Již dva roky jsme svědky válečného dění nedaleko našich hranic a celosvětová situace stále eskaluje. Odborníci dokonce mluví o největším množství konfliktů za posledních třicet let. V tomto kontextu je vyvěšení tibetské vlajky více než symbolické. Vyjadřuje nejen naše souznění s myšlenkou této konkrétní akce, ale i fakt, že je třeba hájit svou suverenitu, svobodu a všemi prostředky usilovat o mírové řešení,“ uvedla starostka Otrokovic Hana Večerková.

Zapojí se i v Kroměříži, která se k akci přihlásila poprvé v roce 2015. Od té doby se zapojuje nepřetržitě.

„Ochrana lidských práv je naprosto zásadní oblastí, které bychom měli věnovat velkou pozornost. A bohužel se to netýká pouze událostí minulých, ale i aktuálních napadení Ukrajiny a Izraele. Alespoň symbolické vyjádření solidarity s Tibeťany je to nejmenší, co můžeme udělat,“ poznamenal kroměřížský radní Jiří Kašík.

Tibetskou vlajku v neděli nevyvěšují jen radnice, ale také třeba uherskohradišťské kino Hvězda.

„Tibetskou vlajku vyvěšujeme pravidelně už minimálně patnáct let. Zapojíme se i letos,“ uvedl ředitel Městských kin Uherské Hradiště Josef Korvas.

Řada radnic se naopak do akce nezapojí.

„Město Bystřice pod Hostýnem se do akce vlajka pro Tibet stejně jako v loňském roce nezapojí,“ konstatoval starosta města Zdeněk Rolinc.

„Soustředíme se na řešení lokálních problémů, které nás tíží mnohonásobně více než mezinárodní vztahy. Stejně tak jsme se rozhodli, že na radnici nebude vyvěšena ani vlajka Ukrajiny, ani vlajka moravská,“ dodal starosta.

Tibetskou vlajku nevyvěsí ani Zlínský kraj.

„Hejtmanství vlajku vyvěšovat nebude,“ sdělila mluvčí Zlínského kraje Soňa Ličková.

Při povstání zemřelo přes 80 tisíc Tibeťanů

Mezinárodní kampaň s názvem Vlajka pro Tibet vznikla v polovině devadesátých let v západní Evropě a stala se jednou z nejvýznamnějších symbolických akcí vyjadřujících podporu ochrany lidských práv nejen Tibeťanů, ale i obyvatel Čínské lidové republiky.

Akce probíhá každoročně 10. března, přesně v den výročí povstání Tibeťanů proti čínské okupaci. Při povstání v roce 1959 zemřelo více než 80 tisíc Tibeťanů a statisíce jich zemřelo v dalších letech ve vězení, pracovních táborech a v důsledku hladomoru.

Za vyvěšení vlajky hrozí vězení

Cílem kampaně je poukázat na porušování lidských práv v Tibetu. Česká republika se do kampaně připojuje nepřetržitě od roku 1996, kdy tibetskou vlajku vyvěsila první čtyři česká města. Loni už to bylo 867 obcí, měst, městských částí nebo krajů. Vlajky vyvěšují i školy, různé organizace, občané Česka a také řady zahraničních zemí.

Celá akce má především symbolický charakter a je vyjádřením solidarity s Tibeťany. Tibetská vlajka je totiž jedním z nejvýraznějších symbolů, který Tibeťané používají při nenásilných protestech. Za její vyvěšení jim hrozí až několikaleté tresty vězení.