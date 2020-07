Vladimír Merta vystoupil na Ha-Makomu při vůbec prvním ročníku. Do Holešova se tedy na festival vrátil po 20 letech.

Když jste tady byl před dvaceti lety, napadlo vás, že se festival udrží tak dlouho?

Popravdě řečeno, já si myslím, že festival, jakožto hřbitov a nádherná synagoga, láká lidi. Festival vybízí k tomu, aby člověk hledal jisté porozumění, staral se o jinou kulturu. Je tu spousta inspiračních proudů i pro člověka, který se ocitne prvně v synagoze.

Co pro vás znamená možnost zahrát si v synagoze?

Jednak můžu hrát akusticky ve výborné atmosféře. Navíc, já si myslím, že zpěvák sám o sobě je s tou kytarou nudnej, ale když je to v tak krásném prostředí, je to pro lidi bohatší zážitek. Je to pro mě svátek, hrát v synagoze.

Co popřejete festivalu do dalších let?

Vůbec neznám program. Byl jsem tady asi před třemi lety na přednášce. Já bych to trochu specifikoval a popřál bych, aby vydržela ta ochota lidí, kteří sem jezdí zdarma a nezištně opravovat před každým festivalem místní hřbitov. Připomíná mi to mé mládí, když jsme tak jezdili pracovat. Do nemocnice, do Florencie po povodních. A všichni mě měli za blázna, který tam zdarma vydělává na kapitalisty.

A přál bych, aby se lidé nenechali odradit a jezdili dál. Už to, že si najdou synagogu něco znamená. Spojuje je to.

Vladimír Merta (* 20. ledna 1946 Praha) je český písničkář, publicista, spisovatel, fotograf, architekt a filmový režisér. Je rovněž autorem filmové hudby k několika filmům.

Zdroj: Wikipedia