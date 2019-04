Před třiceti lety se jim podařilo přesvědčit tehdejšího ředitele Městského domu pionýru a mládeže Holešov, aby jim svolil postavit v prostorách domu na Pivovarské ulici jejich první kolejiště.

„Tehdy se ještě jednalo o plechové, dnes už jsme jej vyměnili za spolehlivější profilové. Stavělo se v místnosti kolem tří stěn, každá měla asi pět metrů,“ vzpomíná Miroslav Pospíšil.

Stavba šla pomalu, jelikož o kroužek nebyl moc velký zájem. Většinu práce, tak odvedli sami. Malý zájem o kroužek přetrvává bohužel i dnes.

„Děti si rádi pojezdí s vláčky, ale to je tak vše,“ smutně pronáší Pospíšil. Navíc je kroužek věkově omezený. „Přijímáme děti až od deseti let, aby byly už trošičku více zručnější. Přece jenom je to titěrná práce. Děti v tomto věku však většinou již mají jiné záliby,“ dodává.

Do jejich zdárného budování však přišel v roce 1991 problém. Dům dětí se totiž v budově na Pionýrské ulici rušil. Kolejiště se mělo přestěhovat do nových prostor na ulici Školní. „Naštěstí se našla místnost, do které se naše kolejiště vešlo. Od té doby jsme tady,“ objasňuje Pospíšil.

Na kolejišti zde stále pracují, a aby bylo vidět, jak jejich práce pokračuje, rozhodli se pořádat pravidelné jarní a podzimní výstavy. Ta jarní se uskutečnila v sobotu 27. dubna.