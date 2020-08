„Moc prosím o sdílení a jakoukoliv informaci která povede na stopu pachatelům vloupání do garáže mého kamaráda Pepy Pacifika, ke které došlo od večerních hodin v neděli 23. 8. 2020 do dnešního dne v lokalitě garáží U letiště. Kromě jiného byl odcizen batoh obsahující doklady potřebné pro provoz vláčku Pacifik."

Tuto zprávu v úterý na facebookové skupině Holešovsko uveřejnil Karel Gába. Věří, že se pomoc lidí vyplatí.

„Dětem by bylo moc líto, kdyby se k vůli nějakým barabům nemohly v neděli na dožínkách svést,“ míní Karel Gába.

Jen za desítky minut jeho výzvu vyslyšely desítky lidí. A někteří opravdu od plic doplňují, jak se „revanšovat“ pachateli či pachatelům.

„Usekat ruky by bylo málo,“ zlobí se Aneta Paštěková.

„To je neuvěřitelný, co všechno jsou lidi schopní ukrást,“ kroutí hlavou zase Lukáš Hrabal.

„Je to drsné a zavání to středověkém, ale pár ran rákoskou, jak to praktikují v současné době v Indii by to spravilo, pak by je haj*líky přešla chuť,“ uvedl sám Karel Gába. (poh)