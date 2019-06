Melounožraní začalo na zahrádce R-Clubu o půl čtvrté odpoledne. V pojídání melounů soutěžily mladší děti, starší děti a dospělé páry.

Zatímco děti se do soutěže vesele hlásily, dospělým se soutěžit moc nechtělo. Nakonec se s váháním přihlásily tři mužské týmy po dvou členech. Každý tým měl za úkol spořádat jeden celý meloun.

Jediný účastník soutěže v kategorii dospělých párů, který se nadšeně přihlásil, byl Jiří Bizos. Na Melounožraní dorazil s kamarády z vysoké školy.

„Melounožraní vybrali mí kamarádi záměrně. Já se totiž za tři týdny žením, tak mě na víkend vytáhli na rozlučku se svobodou do Hostýnských vrchů. Když slyšeli o této akci, rozhodli se, že se musím předvést, jaký jsem šikovný ženich,“ vysvětluje znojemský rodák.

Soutěž se mu ale úplně nepovedla, v její polovině totiž rychle odběhl na sociální zařízení. Meloun tak musel dojíst jeho kamarád Jan Perner, který byl i v oslabení nejrychlejší a zajistil tak pro sebe a svého kolegu vítězství a tašku plnou uzenin.

„Obdivuju ty starší děti, že dokázaly sníst půlku melounu. Já jsem aspoň ukázal, jak umím utíkat,“ směje se Jiří Bizos.

„Ale v podstatě jsme naplnili taktiku. Domluvili jsme se, že já to načnu a on to pak dotáhne. To byla naše strategie,“ vysvětluje Bizos.

Rozlučka se svobodou ale pro Jiřího Bizose a jeho kamarády nekončí.

„Ještě máme v plánu zajít na slavnosti piva. Přespíme pod širákem, máte tu moc krásné květinové louky. Snad to večer nebude vonět po melounech,“ dodává se smíchem Jiří Bizos.