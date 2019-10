Vítání občánků? Obce rozdávají hračky i peníze

V dnešní době je obřad vítání občánků velmi žádaný. Jeho počátky sahají do padesátých let minulého století, kdy začal vytlačovat církevní křty. Tradice se však ujala a zachovala do dnešních dnů.

Vítání občánků v minulosti. | Foto: Deník / Jakub Omelka

„V současném trendu, kdy spolu lidé nežijí ve svazku manželském, je to mnohdy první oficiální setkání obou rodin. I z toho důvodu je vítání občánků hojně navštěvované všemi příbuznými," říká ředitelka Státního okresního archivu v Kroměříži Jitka Zezulová. Řádný komunista Vývoj obřadu vítání občánků byl různý. Vždy do jeho průběhu silně zasáhly politické poměry ve státě. Ve slavnostní řeči dříve soudruzi apelovali na výchovu řádného člena socialistické vlasti a u kolébky stáli a recitovali básně pionýři. Rodiče, potažmo děti, dostávali upomínkové dary. Pamětní listy, pamětní medaile a další. Tato tradice zůstala. „Děťátko dostane pěknou tašku a v ní je župánek a ještě nějaká drobnost. Maminka pak dostává kytičku," vyjmenovává Jarmila Medková z holešovského úřadu. V Holešově ročně přivítají zhruba 50 novorozenců. „Obřad probíhá v zámku, vede jej pan starosta a je pořádán pro každé dítě zvlášť," pokračuje Medková. V Bystřici pod Hostýnem již letos přivítali dětí asi 60. O vítání občánků je zde poslední dobou větší zájem. I zde se děti mohou těšit na malou drobnost a pamětní zápis. U kolébky zpívá dětský soubor malých valášků. Obdobně to probíhá také v Hulíně. Obec Rataje je v tomto ohledu štědřejší a přispívá také finančně. „Každý přivítaný občánek dostane od nás tři tisíce korun. S tím, že rodiče mají tyto peníze dětem uložit, aby jim posloužily do budoucna. Rodiče a prarodiče jim pak také přispívají," říká starosta obce Rataje Antonín Říkovský. V Ratajích, pod které spadají i Popovice a Sobělice, se ročně narodí zhruba dvě desítky dětí. Bohužel ne všude obřad vítání občánků provozují. „Jsme příliš malá obec. Vítání občánků neděláme. Ale uvažujeme, že bychom narozeným dětem třeba něco věnovali," přiznává starostka Kurovic Lenka Koutná a dodává, že letos se v obci narodily dvě děťátka. Úryvek z proslovu vítání občánků z roku 1962 …A budete ovládat velké stroje, celé továrny, budete létat do vesmíru, sdělovat tajemství vesmíru nám na zemi – prostě budete lidmi komunismu. Již to stojí zato, abyste byli vychováváni s láskou k vlasti a lidem. V tom vám budeme držet palce…

Autor: Jakub Omelka