Vinohrad na Hané? Na Kroměřížsku roste nové vinařství, víno bude ještě letos

Vinařství je v Česku doménou především jižní Moravy, ale co takhle víno z Hané? Na první pohled možná nesmysl se už však brzy stane skutečností. První láhve z nového vinařství v Litenčicích na Kroměřížsku by totiž mohly putovat do světa už za pár měsíců.

V Litenčicích na Kroměřížsku roste nové vinařství. Na snímku vinohradním a sklepmistr Radim Vylíčil. | Foto: Deník/Dominik Pohludka