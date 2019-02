Uvolněná atmosféra, dobré víno a příjemná hudba. Takové bylo letošní žehnání vín v Arcibiskupských zámeckých sklepech. I letos se zúčastnily desítky hostů, mezi kterými nechyběl ani kastelán kroměřížského zámku.

„Úroda byla hojná. Věřím, že i letos se podařilo udělat dobré víno,“ uvedl olomoucký arcibiskup Jan Graubner, který je každoročně čestným hostem akce.

„Rád bych poděkoval Bohu za úrodu, jakož i všem spolupracovníkům, kteří mají zásluhu na tom, co se zde podařilo,“ nechal se slyšet arcibiskup se skleničkou vína v ruce předtím, než vínu požehnal a mohla započít ochutnávka 19 vzorků letošního vína.

Do Arcibiskupských sklepů, kam se vleze až 150 tisíc litrů vína, jich přibylo díky ročníku 2018 asi 70 tisíc. Potvrdil to enolog (odborník na vína, pozn. redakce) Milan Paleta z Arcibiskupského zámeckého vína, s. r. o. Právě z těchto míst putuje víno na jednotlivé fary a do jednotlivých kostelů po celé Moravě, Čechách i Slovensku.

„Na liturgické potřeby je použito asi jen deset procent objemu vína, které každoročně vyrobíme,“ vyčíslil objem mešního vína Jan Graubner.

„Nyní se nacházíme přímo pod zámkem. Pod prostory saly terreny,“ ukázal kolem sebe Milan Palkovič, který má na starost liturgický dohled nad víny. Sklepy byly dříve se zámkem přímo propojeny. V dnešní době je však spojení zazděno.



Arcibiskupství v dubnu rozšíří svou vinici.

„Vysadíme nejen odrůdy, jako je Pálava či Tramín, ale i Sylvánské zelené, které už z našeho území zcela zmizelo,“ odtajnil záměr Milan Paleta.