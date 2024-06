Také druhá ze zahrad, Podzámecká, která těsně přiléhá k arcibiskupskému zámku, připravila komentované prohlídky. Původně sloužila jako zelinářská a ovocnářská zahrada, v 17. století dostala podobu barokní zahrady a o dvě století později z ní vznikl stylový krajinářský park.

Na ploše čtyřiašedesáti hektarů jsou vysázeny přes dvě stovky různých druhů stromů z Evropy, Ameriky i Asie. „Na víkend chystáme zábavu pro děti, diskusi se zahradnicí, která zájemcům odpoví na jejich otázky, ale i vyprávění o nedávno dokončených opravách zámku,“ řekla Božena Kubjatková z Podzámecké zahrady.

Zahrady otevírají tisícům lidí nebo třeba sousedům

Víkend otevřených zahrad vznikl před šestadvaceti lety v Londýně a postupně se rozšířil do celé Evropy. „Máme v Anglii kamarády, sdružené ve spolku Přátelé českých zahrad, parků a zámků, kteří nám pomohli akci přenést i do tuzemských podmínek. Dáváme jí základní rámec, propagaci, ale program si zahrady organizují samy,“ popsal krajinářský architekt Přemysl Krejčiřík ze spolku Průvodce parkem, který víkendovou akci organizuje.

Podstatné je, aby se lidé setkávali a inspirovali. To mohou udělat také ve Zdounkách, kde je zámecký park ve stylu volné anglické zahrady, stromové skupiny tady střídají otevřené travnaté plochy se solitérní stromy a lidé zde mohou potkat lamy, ovce, kozy nebo pávy.

Víkend otevřených zahrad. Kam můžete na Olomoucku vyrazit do zelené oázy

Úplně jiný zážitek zase nabídne školní zahrada, která přiléhá k základní škole v Hulíně. V posledním desetiletí jí věnují zvláštní pozornost a školáci ji využívají v létě i v zimě. „Pobyt venku se dá spojit s mnoha předměty, máme i venkovní učebnu, zahrada je rozdělená na různé části, třeba zelinářskou, jinde jsou broukoviště,“ vypráví učitelka Dana Hozová.

Škola je zaměřená ekologicky a k respektu k přírodě vede i pětistovku svých žáků. „Hodně spolupracujeme s ochránci přírody, na zahradě pořádáme akce pro rodiče, využívá ji i školka,“ doplnila Hozová.

Školní nebo soukromé zahrady velmi dobře zapadají do konceptu celé akce. Hlavní myšlenkou je ukázat co možná nejvíce zahrad, které tvoří součást lidských životů. „Máme zahrady, do kterých přijde tisícovka lidí, ale i ulice, na kterých se otevře šest zahrad u rodinných domů a navštěvují se tam sousedé. Je jedno, jestli bude komentovaná prohlídka nebo bábovka a čaj,“ dodává Krejčiřík. „Máme radost z toho, že akce žije vlastním životem. Nechali jsme její podobu na lidech a funguje to velmi dobře."

