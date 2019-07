Organizátoři Židovského festivalu v Holešově připravili pro účastníky zajímavé workshopy. Patří k nim také taneční kurz. Uprostřed náměstí jsme vytvořili skupinku s účastníky festivalu, ale i náhodnými dobrovolníky.

„V repertoáru máme klasické tradiční židovské tance, které bývají vděčné i pro začátečníky,“ zve do kruhu vedoucí souboru Eva Štefková. Nakonec se nás sešlo docela dost a začínáme s prvními pohyby.

Při nácviku se dozvídám, že je tento tanec věnovaný žalmu 92 z Bible.

„Spravedlivý roste jako palma, rozrůstá se jako libanónský cedr,“ předčítá slova žalmu lektorka Eva Štefková. Pohybujeme se v kruhu a držíme se dlaněmi na ramenou. Jednotlivé prvky mají znázorňovat obsah žalmu. Kroky tohoto tance nejsou příliš složité. Obměňujeme chůzi za otočky nebo kroky pozpátku. Po krátkém tréninku tančíme i na hudbu. Kroky už všichni zvládáme, tak si společný tanec více užíváme. „Židovský tanec dnes zkouším poprvé. Je moc krásný a sjednocující,“ svěřuje se spolutanečnice Lucka.

Tanec rozvíjí fyzicky i duchovně

Výuka pokračuje dále a lektorka začíná vysvětlovat poněkud komplikovanější choreografii. Hudba je rychlá, kroků přibývá a nohy se mi pletou. Jako rostoucí palma nebo cedr si už moc nepřipadám a tanec na chvíli vzdávám.

Bavím se s další tanečnicí, která si židovský tanec užívá snad nejvíce ze všech.

„Je to prima, ráda se hýbu na cokoliv. Ne vždy tančím přesně, jak mi to ukážou, ale mně to nevadí, důležitá je radost,“ sděluje své dojmy účastnice kurzu Tatjana Kopřivová. Nenechávám se tedy zahanbit a pokračuji v lekci dále. Učíme se prvek zvaný hasidic, který se tančí překročením a vystrčením paty. Po pátém pokusu se mi konečně povedl a já se tak můžu připojit k tanci. Tentokrát už kombinujeme s chůzí i různé zákroky nebo zapojujeme ruce. Překvapuje mě, že židovský tanec a způsob, jakým se tančí, je velmi duchovně promyšlený. Kruh má znázorňovat propojení, při kterém všichni společně slaví Boha.

Kroky nejsou to nejdůležitější

„Mám ráda atmosféru při židovských tancích. Jak se tančí v kruhu a okolo mě jsou lidé, tak vysíláme zprávy někam nahoru do nebes,“ vysvětluje účastnice festivalu Rita Měšťanová. Zjišťuji tak, že kroky nejsou to nejdůležitější a začínám si užívat veselou atmosféru s ostatními. „Dnes jsem židovské tance zkoušela asi potřetí, pořád to neumím, ale i tak se mi velmi líbí,“ dodává nadšená Rita Měšťanová.

Na závěr opakujeme jednoduchý tanec ze začátku lekce, který jsme si všichni zapamatovali a nyní si ho užíváme naplno. Podle účastnice kurzu Tatjany Kopřivové je tahle písnička prý ryze tradiční a její oblíbená.

Společně se tak všichni noříme do židovského tance a jakoby se stíraly rozdíly mezi tím, jestli jsme v Česku, Izraeli nebo kdekoliv jinde. Užíváme si společnou chvíli naplněnou zábavou, smíchem a skvělou atmosférou. Podařilo se nám naplnit hlavní smysl židovských tanců a celého festivalu.

Autorka: Jana Hostičková