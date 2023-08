První stovky lidí míří od pátečního dopoledne do Věžek na Kroměřížsku, kde odstartovala tradiční letní prodejní výstava Zahrada Věžky. Akce potrvá až do neděle. Kromě květin nabízí i řemeslné výrobky, pochoutky a celou řadu potřeb pro dům a zahradu.

Odstartovala letní Zahrada Věžky, srpen 2023. | Video: Dominik Pohludka

Kromě toho si organizátoři tradičně připravili doprovodný program pro malé i velké návštěvníky. Například hudební vystoupení dechové hudby Boršičanka nebo DH Rozmarýnka nebo kapely Orion1.

„Ve staré sýpce je výstava na téma Babiččina zahrádka, na kterou jsme přivezli květiny z okolních květinových farem. V parku je připravený dětský svět pro malé i velké, kde se dozví něco o včelkách, zatancují si, něco si vyrobí, zahrají a možná…možná přijde i kouzelník,“ vyjmenovává manažerka výstavy Pavlína Majdová.

Zároveň dodává, že i když se to na první pohled nemusí zdát, letní výstava je jiná, než ta jarní.

„Je to vidět jak na prodejcích, tak na návštěvnících. Jaro je „lov na salát“, zatímco léto plyne pomalu, lidé si sednou do odpočinkového stanu, udělají si piknik pod platanem, podívají se, pokochají se a v klidu si nakoupí. Atmosféra je klidnější a přátelštější,“ popisuje manažerka.

Na výstavu se od ranních hodin sjíždí zahradníci i kutilové ze širokého okolí.

„Do Věžek jezdíme pravidelně. Většinou však na jaře, takhle v létě jsme tady teprve asi potřetí,“ hlásí pan Richard, který přijel z Vyškova.

„Manželka si totiž potřebuje nutně zkrášlit květinový záhon. Proto jsme tady,“ dodává s úsměvem.

Letní Zahrada Věžky potrvá až do neděle 6. srpna. Areál je otevřen denně od 9 do 16 hodin. Základní vstupné činí 90 korun, senioři nad 65 let zaplatí 70 korun. Na stejnou částku vyjde vstupné i děti od 6 do 15 let. Zcela zdarma pak mají vstupné děti do 6 let. Parkovné za auto činí 30 korun.