Sazenice, ovocné stromky či keře. Davy zahradníků, zahrádkářů i domácích kutilů míří od čtvrtečních ranních hodin do Věžek na Kroměřížsku, kde odstartovala jarní prodejní výstava Zahrada Věžky. Oblíbená akce tam potrvá až do pondělí.

Ve čtvrtek odstartovala jarní Zahrada Věžky 2023. | Video: Dominik Pohludka

Na výstavě je tradičně k dostání vše potřebné pro dům i zahradu. Lidé vyrážejí především pro nové květiny, stromky či keře.

„Přijeli jsme pro nějaké ovocné stromky na zahrádku. Vzali jsme švestky, ještě hledáme jabloně,“ pousmál se senior Jarmil, který do Věžek přijel z Hranic na Moravě.

„Jezdíme tady se ženou pravidelně už desítky let. Je to každoroční tradice,“ dodal.

K dostání bylo tradičně i například pracovní náčiní, farmářské produkty a mnoho dalšího. Návštěvníci se zároveň mohou těšit na několik novinek.

„Svým způsobem je každá jedna výstava jedinečná a nová, i když se to na první pohled nemusí zdát. Například máme nové prodejce, pro děti chceme kromě zavedených aktivit dělat i zábavný moderovaný program,“ uvedla pro Deník manažerka výstavy Pavlína Majdová.

Někteří návštěvníci také hned po vstupu zavítali do staré sýpky, kde je tradičně připravena výstava květin. Letos ji obohatila výtvarná díla dětí ze ZŠ a MŠ Kroměříž.

„Celá expozice je laděna do veselých barev na téma Cesta do fantazie,“ prozradila manažerka.

Stejně jako u předchozích akcí, ani letos nechybí hudební doprovod či program pro děti zahrnující hry, tanečky či malování na obličej.

Jarní prodejní výstava potrvá ve Věžkách až do pondělí 1. května. Návštěvníkům je přístupná denně od 9 do 16 hodin. Základní vstupné činí 100 korun, senioři nad 65 let či děti od 6 do 15 let zaplatí 80 korun. Parkovné je 30 korun.