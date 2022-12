„Mami, tak co? Už pojedou? Já je už chci konečně vidět,“ pronesl jeden z nejmenších nedočkavců, zatímco čekal na samotné zahájení vánoční jízdy.

Její účastníci se totiž zhruba od půl páté odpoledne začali postupně sjíždět na Hanácké náměstí, odkud pár minut po šesté za přítomnosti desítek lidí vyjeli na předem stanovenou trasu. Ta vedla nejprve přes centrum Kroměříže do Hulína a následně do Břestu, Žalkovic, Kyselovic, Chropyně, Kojetína, Bojanovic, Zlobic, Lutopecen a poté zpátky do Kroměříže.

Zima a mráz? Nevadí! Chovatelé si v Kroměříži užili poslední letošní trhy

Originálně nazdobená kolona aut pak při průjezdu regionem vzbudila velký zájem lidí. Zatímco ti nejmenší se kochali především zářivými světýlky, starší pozorovatelé si tento nevšední zážitek fotili a natáčeli.