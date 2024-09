Když začala v pondělí večer proudit voda v říčce Malá Bečva obráceně, proti toku, varoval krizový štáb Chropyně lidi v místní části Plešovec a doporučil jim samoevakuaci. Byla to totiž stejná situace, jaká nastala při povodních v roce 1997, kdy voda v Plešovci napáchala velké škody.

"Voda z řeky už se nedokázala vlévat do naplněné Moravy a začala se vracet, starousedlíci dobře věděli, co to může znamenat a někteří už balili ještě před naší výzvou," popsal starosta Chropyně Michal Vlasatý.

V tu dobu už byly plné i kapacity rozlivových míst, zaplavená byla silnice na Kojetín. Černý scénář se nakonec nenaplnil a voda se zastavila dřív než dotekla až k domům.

