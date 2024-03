Moderní i historická vozidla, autogramiády, besedy, hvězdy Dakaru nebo přehlídku motorek Ducati nabízí čtvrtý ročník motoristické akce Czech Drive, kterou během tohoto víkendu hostí kroměřížské výstaviště.

Czech Drive 2024 na Výstavišti Kroměříž, 9. března 2024. | Video: Dominik Pohludka

Akce doslova nabitá motoristickými lahůdkami přilákala v sobotu do Kroměříže už od dopoledních davy lidí. Velkým lákadlem pro mnohé z nich je kupříkladu zřejmě nejznámější Škoda Octavia na světě, se kterou závodník Roman Kresta zažil před časem mimořádně dramatické chvíle na slavné Rally Monte Carlo.

Nechybí ani expozice, která mapuje úspěchy luhačovického jezdce napříč jeho bohatou kariérou s celou řadou zajímavých artefaktů.

Organizátoři dále připravili například besedu s účastníky Rally Dakar. Do Kroměříže zavítal například Aleš Loprais s kamionem Praga nebo Jaroslav Valtr s kamionem Iveco. Přítomní se také mohli potkat s Davidem Pabiškou s motocyklem KTM Rally, Zdeňkem Tůmou s motocyklem YAMAHA RR 700 anebo Tomášem Ouředníčkem s automobilem Toyota Hilux GR T1. Besedou s autogramiádou pak přítomné provedl znalec Dakaru za oponou Vlasta Korec.

Součástí akce je také výstava mapující historii i současnost značky Ducati. „Hlavním tahákem je bezesporu PanigaleV4 R, jedná se o originální repliku superbiku, se kterým vítězil Álvaro Bautista ve WorldSBK,“ uvedl ředitel Výstaviště Kroměříž Pavel Konečný. K vidění jsou ale i další modely. Například Hypermotard 698 Mono, Monster S Multistrada V4 RS, DesertX Rally a mnoho dalších.

Na své si přišli také fanoušci esportu, kteří své dovednosti mohli otestovat na na profesionálních závodních simulátorech s hrou Assetto Corsa a také na playseats platformě Playstation 5 s hrou Gran Turismo.

Nejmenší návštěvníci se naopak vyřádili v dětské zóně se šlapacími autíčky a závodními modely. Odrostlejší děti pak získávaly tipy na vždy potřebné zlepšení bezpečnosti na silnicích od odborníků z BESIPu.

Czech Drive pokračuje na Výstavišti Kroměříž také v neděli 10. března a to od 10 do 17 hodin. Základní vstupné činí 150 korun, děti do 150 centimetrů jsou zdarma.