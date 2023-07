František Lípa s manželkou a dcerkou tráví v metropoli Slovácka dovolenou a právě se vrátili z krátké projížďky na bicyklech. Sesedají z kol a kráčejí po Masarykově náměstí směrem k mlžným branám.

„Je to sice krátké, ale zato moc příjemné osvěžení,“ pochvalují si účinek mlžných bran v samotném centru města.

Posledními nájemníky poustevny u kaple svaté Barbory byli horolezci

„Je tam instalována celá sestava mlžných bran. Co se týká pítek, aktuálně by jich mělo být v provozu pět. Na Palackého náměstí, na Zelném trhu, na Mariánském náměstí, u přístaviště a ve Smetanových Sadech u dětského hřiště,“ prozradil mluvčí uherskohradišťské radnice Jan Pášma.

Kropení ulic podle jeho slov zajišťuje společnost Hrates, a to tehdy, pokud teploty několik dnů po sobě přesáhnou 30 stupňů.Kropící vozy v těchto dnech využívají také ve Zlíně.

Ve Zlíně jezdí kropící vozy, mlžící brána nefunguje

„V případě extrémně horkých denních teplot, obvykle v centru města, vykropí Technické služby Zlín kolem poledne k ochlazení ulic dvě cisterny, což je zhruba 16 tisíc litrů vody,“ sdělil mluvčí magistrátu města Zlín Tomáš Melzer.

Mlžící brána před tržištěm ve Zlíně bohužel přestala fungovat. Zařízení, které mělo v těchto horkých dnech ochlazovat kolemjdoucí, poškodili lidé neodbornými zásahy. Přitom se brána nezapíná žádným tlačítkem, ale vodní mlhu spouští automaticky tepelné čidlo.

„Autoři žádnou ochranu mlžících trysek pro Zlín nenavrhli, protože dle zkušeností z jiných vodních prvků z jiných měst nepředpokládali, že by někdo do trysek zasahoval. Problém se projevil v provozu, kdy např. do prostoru mlžítka vběhla školní třída a rozdováděné děti mačkaly trysky, až systém poškodily. Bohužel, stejně si počínali i někteří dospělí,“ vysvětlil Rostislav Bajza z Odboru městské zeleně, Magistrátu města Zlína, který má mlžné zařízení ve správě.

Město Zlín nyní aktivně hledá řešení, jak dalšímu poškozování veřejného majetku zabránit.

„Prozatím jednáme s výrobcem o umístění záslepek spodních trysek, tak, abychom znesnadnili lidem manipulaci. Zároveň k mlžnému zařízení umístíme informaci, že se vodní mlha spouští automaticky podle teploty vzduchu a je jakkoliv zakázáno se zařízením manipulovat,“ sdělil náměstek primátora města Zlína Michal Čížek a dodal: „Věříme také, že si na novinku všichni brzy zvyknou a naučí se využívat a tento problém vymizí.“

Free-time zóna v Otrokovicích se rozrostla o slackline dráhu a parkourové hřiště

I když se jedná zřejmě převážně o nezáměrné poškozování, přesto pořád jde o vandalismus, který působí škodu na městském majetku. Proti tomuto ničení byla proto zbudována blízká profesionální kamera. Je umístěna na zastřešení zastávky nám. Míru a napojena na centrální pult Městské policie Zlín.

Vsetín má pítka

Ve Vsetíně se mohou lidé v ulicích zvlažit hned u dvou pítek, na Dolním náměstí a v Panské zahradě.

„Hojně využívaný je v horkých dnech také vodní prvek na Dolním náměstí,“ řekla Deníku mluvčí vsetínské radnice Jana Raszková.

Meteorologové upozorňují, že velmi teplé počasí může zatěžovat osoby s méně přizpůsobivým termoregulačním systémem organismu. Pozor by si měli dát zejména lidé s kardiovaskulárními chorobami, jedinci s nemocemi dýchacího ústrojí a starší lidé.

„Jmenované rizikové skupiny by se měly vyvarovat zvýšené fyzické a psychické zátěže a věnovat pozornost aktuálnímu zdravotnímu stavu,“ varuje Český hydrometeorologický ústav.