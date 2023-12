FOTO, VIDEO/ Jedinečná podívaná se v neděli v podvečer naskytla lidem na Kroměřížsku. Regionem totiž projela takzvaná Vánoční jízda. Kolona vozů originálně vyzdobených světýlky a nejrůznějšími vánočními dekoracemi přilákala k silnicím davy lidí. Podívejte se na video Deníku, jak to vypadalo na samotném startu.

Start Vánoční jízdy na Velkém náměstí v Kroměříži, 17. prosince 2023. | Video: Dominik Pohludka

Ještě před tím, než kolona vozů vůbec vyrazila z Velkého náměstí v Kroměříži, bylo zřejmé, že o letošní ročník Vánoční jízdy je obrovský zájem. A při pohledu na zaparkované nazdobené vozy bylo také předem jasné, že padne rekord v počtu účastníků. Vloni čítala kolona Vánoční jízdy celkem 35 vozů.

„Přihlášených aut bylo letos celkem 54 - z toho jeden tahač a tři čtyřkolky. Dospělých účastníků bylo přes sto. S nimi přišlo dalších 28 dětí. To jsme opravdu nečekali,“ přiznává nadšeně organizátorka akce Zuzana Dupejová.

Stejně tak ji velmi mile překvapil obrovský zájem veřejnosti. V Kroměříži přihlížely startu spanilé jízdy doslova davy lidí. A jinak tomu nebylo ni ve zbytku šedesátikilometrové trasy Kroměřížskem. Lidé stáli u silnice nebo vyhlíželi z okna.

„Po celé trase přihlížely v součtu tisíce lidí. Dopředu bylo jasné, že to bude velké, ale nikdo asi nečekal, že to bude až takhle obrovské,“ říká organizátorka.

A jak originálně letos lidé vyzdobili své vozy?

„Účastníci nás překvapili, jejich fantazie nebrala konců - trojspřeží se čtyřkolkami, stromek trčící z auta střešním oknem, nazdobený vozík za autem, kolo na střeše, obří sob, nové černé auto komplet poseté barevnými světýlky s přilepenou dekorací a mnoho dalšího. Zkrátka nestíhali jsme žasnout,“ přiznává Zuzana Dupejová.

Kolona vyjela z Velkého náměstí v neděli krátce po páté hodině odpoledne. A pomalu jela z Kroměříže přes Hulín, Skaštice, Břest, Žalkovice, Chropyni, Kojetín, Bojanovice, Zlobice, Popovice, Rataje, Šelešovice, Jarohněvice a Vážany zpátky na Velké náměstí.

„Chtěla bych opravdu moc poděkovat úplně každému, kdo přijel se svým nazdobeným vozem, nebo nás přišel podpořit, či se jen díval z okna. Protože všichni tihle lidé opravdu nepopsatelně umocnili celé to vánoční kouzlo, štěstí a radost, pro které tuto akci děláme. Velké poděkování si zaslouží také lidé z Domu Kultury a v neposlední řadě také celá řada sponzorů, kteří nám poskytli velké množství darů, děkujeme i všem obcím a policistům za jejich přístup…Jsme opravdu jen dva lidé, kteří se rozhodli nazdobit auta a vzít s sebou na projížďku pár dalších lidí, proto jsme opravdu velmi nadšení, jak velké to celé bylo,“ dodává organizátorka.

„Opravdu velmi si vážíme a děkujeme všem lidem, kteří stáli u silnice a počkali, protože jsme po cestě nabrali zpoždění. Záměrně jsme ale jeli pomaleji, aby si nás lidé mohli nafotit a natočit. Navíc s jeden a půl metru velkým Santa Clausem na sáních na střeše auta nemůžete jet moc rychle,“ směje se Zuzana Dupejová.

Organizátoři však rozhodně nechtějí usnout na vavřínech a už nyní přemýšlejí nad dalším ročníkem.

„Celou noc jsem přemýšlela, kam dále tu akci posunout,“ přiznává organizátorka.

„Podařilo se nám vyjednat, že příští rok budeme součástí oficiálního vánočního programu v Kroměříži. Zvažujeme také, že bychom nějakou formou vybírali vstupné, které by pak mohlo jít na nějakou dobročinnou organizaci. Rozhodně na tom ale nehodláme vydělávat. Jsme dva lidé, kteří to celé financují ze svého a děláme to, protože chceme lidem udělat radost,“ uzavírá organizátorka.