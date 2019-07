Bublinový příběh začal pro Pavla Rollera těsně po revoluci.

„V devadesátých letech jsme šli s mým kamarádem a principálem Divadla grotesky Václavem Strasserem po Staroměstském náměstí. Narazili jsme na Američana, který dělal představení s bublinami velkými jako slon. Po jeho vystoupení jsme ho pozvali na pivo a přitom nám prozradil něco málo ze své bublinové kuchyně. Tehdy jsme se pustili do vlastního experimentu,“ popisuje své počátky Pavel Roller.

Nejprve ho čekal obtížný úkol uvařit správnou bublinovou směs, která umožní opravdu velké bubliny.

„Člověk musí mít znalosti z chemie i fyziky. Není to totiž o tom, že se vytvoří jedna směs a ta funguje vždy a všude. Jiná směs je potřeba do interiéru, jiná do exteriéru. Některá je na malé bubliny, jiná na střední a na velké. Navíc se musí vše neustále čistit, aby se do směsi nedostala bakterie, protože je velmi citlivá a vydrží pár dní,“ vysvětluje obtíže svého povolání Roller. Nejhorší situace by pro něj nastala, kdyby přijel na představení a bublinová směs by přestala fungovat.

Procestoval celou Evropu

Po roce a půl získal s bublinami tolik zkušeností, že se klaunské číslo s bublinami zařadilo do repertoáru Divadla grotesky.

„A pak jsme vyrazili do světa. Nejprve jsme jeli do Paříže na prodejní festival divadel malých forem, kam se sjížděli manažeři z celé Evropy. A my jsme okamžitě vyrazili na umělecké turné. Byli jsme ve Švýcarsku, Belgii, Holandsku nebo na celý měsíce ve Španělsku,“ vzpomíná Pavel Roller.

Z Prahy se nakonec vrátil zpět do Kroměříže. Na několik let přerušil i svou uměleckou činnost, pouze sporadicky alternoval za kolegu z divadla.

„Za celých sedmadvacet let jsem ale práci s bublinami neopustil. Jsem zkrátka duší klaun. Pře deseti lety jsem se rozhodl, že se k tomu zase vrátím. Vytvořil jsem nové představení, s nímž teď objíždím republiku,“ vysvětluje Roller.

Od té doby se věnuje představení s bublinami na plný úvazek, pořádá klaunská představení pro děti i workshopy pro dospělé.

„Pro děti je to ale nejkrásnější zážitek. Dětské publikum umí být vděčné, a zároveň velmi kritické. Když se jim představení nelíbí, tak se zvednou a odejdou,“ dodává Pavel Roller.