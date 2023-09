Oblíbená zahrádkářská výstava Floria Podzim odstartovala ve čtvrtek na Výstavišti Kroměříž. Akce pro všechny zahradníky a zahrádkáře nabízí kromě širokého sortimentu pro dům a zahradu také unikátní expozici desítek bonsají s názvem Čas – největší umělec. Akce potrvá až do konce týdne, denně od 9 do 16 hodin.

Floria Podzim 2023 na Výstavišti Kroměříž, 28. září 2023. | Video: Dominik Pohludka

Okrasné cibuloviny, ovocné stromy, bonsaje nebo chryzantémy dominují v nabídce stánkařů, kteří od čtvrtka obsadili areál kroměřížského výstaviště. Kromě nepřeberného množství sortimentu pro dům a zahradu je k vidění také květinová výstava, která se už tradičně nese v japonském stylu a její hlavní dominantou jsou bonsaje.

„K vidění je jedinečná kolekce bonsají, jejichž stáří dosahuje až 500 let. Autor expozice, Josef Valuch, je zkušený sběratel bonsají a jeho sbírka nemá co do počtu i stáří jednotlivých bonsají v Evropě obdobu,“ prozradil ředitel Výstaviště Kroměříž Pavel Konečný.

Organizátoři si tradičně připravili také doprovodný program.

„Naše dvorní floristka Jarmila Pejpalová seznámí návštěvníky s technikou ikebana což v překladu doslova znamená „oživené květiny“ jedná se o japonské umění aranžování květin, také známé jako kadó „cesta/umění květin“. Celá struktura japonského aranžování květin je založena na liniích alegorizujících nebe, zemi a lidstvo. Ikebana tyto linie používá jako tři rozměry,“ popsal ředitel.

Majitelé bonsají také ocení ukázky jejich tvarování od bonsajových mistrů Luboše Donovala a Michala Zbončáka.

„A nezapomínáme ani na naše domácí tradice, takže v sobotu dopoledne předvede Jarmila Pejpalová ukázku dušičkové vazby. Zajímavý bude i hudební doprovod. Ve čtvrtek Veselá trojka, v pátek Rozmarýnka, v sobotu Brontosauři revival a v neděli Foxy Hunters,“ vyjmenoval Pavel Konečný.

Podzimní Floria potrvá až do neděle 1. října, a to denně od 9 do 16 hodin.

Praktické informace k Florii Podzim

Vstupné

Základní vstupné činí 120 korun. Důchodci nad 65 let zaplatí 100 korun, děti do 150 centimetrů mají vstup zdarma. Zlevněné vstupné mohou zakoupit členové Českého zahrádkářského svazu a držitelé ZTP či ZTP/P. V obou případech vyjde vstup na 100 korun. Základní vstupenky je možné zakoupit také v předprodeji, ve kterém vyjdou na 100 korun.

Parkování

K zaparkování doporučujeme využít přilehlé parkoviště přímo u Výstaviště Kroměříž. Jeho kapacita je přes 2500 automobilů. Parkovné za osobní auto činí 50 korun, za autobus a mikrobus pak 150 korun.

Mapka Výstaviště Kroměříž.Zdroj: Výstaviště Kroměříž

Hudební program

pátek 29. září 11:00 – 12:00, 13:00 - 14:00 Rozmarýnka

sobota 30. září 11.00 – 12.00, 13:00 - 14:00 Brontosauri Revival

neděle 1. října 11.00 – 13.00 Foxy Hunters

Program přednášek v hale B

Pátek

10:00 komentovaná prohlídka expozice

10:00 - 12:00 ukázka tvarování bonsají a péče o ně pro začátečníky od Nadii Frolové

13:30 - 14:30 ukázka ikebany v podání Jarmily Pejpalové

Sobota

10:00 komentovaná prohlídka expozice

10:00 - 14:00 ukázka tvarování bonsají (200 let starý strom) od bonsajových mistrů Luboše Donovala a Michala Zbončáka

Neděle

10:00 - 12:00 ukázka tvarování bonsají a péče o ně pro začátečníky od Nadii Frolové

V sobotu dopoledne předvede ukázku dušičkové vazby přední česká floristka Jarmila Pejpalová. Ukázka proběhne pod přístřeškem C.