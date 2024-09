Těsně pod mostem byla voda v řece Rusavě v Hulíně už v sobotu odpoledne, lidé chodili její stav pozorovat a neskrývali obavy. V neděli dopoledne byl její stav prakticky stejný, vylila se jen v jednom místě do zahrad. Problémy ale ve městě udělal jiný tok.

„Vylil se zatrubněný potok Žabínek v Záhlinické ulici, v úseku u prodejny Albert jsme museli uzavřít cestu,“ potvrdil starosta města Jaromír Žůrek.

Do okolních bytovek se voda v neděli během dopoledne nedostala. „Měli bychom v tuto dobu kulminovat, tak by to mohlo začít klesat, ale dá se těžko odhadovat,“ dodal starosta.

Uzavřená je i silnice z Hulína na Pravčice, hlavně z preventivních důvodů.

Evakuaci ve městě nařídit nemuseli, v bezpečí byly v tu chvíli domy s pečovatelskou službou a sucho bylo i ve škole.

V Holešově nařídili evakuaci, situace se ale rychle změnila

Zato v Holešově evakuace reálně hrozila lidem ve dvou místních částech, Dobroticích a Količíně, kde voda velmi rychle stoupala. Těsně před spuštěním akce ji však město odvolalo. „Situace byla velmi vážná, proto jsme evakuaci nařídili.

V Dobroticích se ale rychle zklidnila a v Količíně je to stále horší, voda tam zaplavuje domy, ale nebezpečí pro obyvatele není v tuto chvíli vysoké či akutní,“ popsal starosta Holešova Milan Fritz.

Zaplavené zahrady a sklepy mají lidé také v dalších částech města, například ve Všetulích nebo na ulici Nábřeží.

