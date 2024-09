Aktualizujeme

„Vylil se zatrubněný potok Žabínek v Záhlinické ulici, v úseku u prodejny Albert jsme museli uzavřít cestu,“ potvrdil starosta města Jaromír Žůrek.

Do okolních bytovek se voda v neděli během dopoledne nedostala. „Měli bychom v tuto dobu kulminovat, tak by to mohlo začít klesat, ale dá se těžko odhadovat,“ dodal starosta.

Uzavřená je i silnice z Hulína na Pravčice, hlavně z preventivních důvodů.

Evakuaci ve městě nařídit nemuseli, v bezpečí byly v tu chvíli domy s pečovatelskou službou a sucho bylo i ve škole.

V Holešově nařídili evakuaci, situace se ale rychle změnila

Zato v Holešově evakuace reálně hrozila lidem ve dvou místních částech, Dobroticích a Količíně, kde voda velmi rychle stoupala. Těsně před spuštěním akce ji však město odvolalo. „Situace byla velmi vážná, proto jsme evakuaci nařídili.

V Dobroticích se situace rychle zklidnila, ale v Količíně je to stále horší, voda tam zaplavuje domy. Nebezpečí pro obyvatele není v tuto chvíli vysoké či akutní,“ popsal starosta Holešova Milan Fritz.

Zaplavené zahrady a sklepy mají lidé také v dalších částech Holešova, například ve Všetulích nebo v ulici Nábřeží.

Podobná situace byla i ve Zdounkách, kde reálně hrozila evakuace obyvatel Tyršovy ulice. Na ní stojí zhruba pětadvacet domů. "Voda tady velmi rychle nastoupala, ale nakonec zůstala hlavně ve sklepech, garážích a na dvorech. Do domů se dostala jen v několika málo případech," popsal kolem 15. hodiny starosta obce Martin Drkula. Problém je v místě také s elektřinou kvůli přerušenému vedení vysokého napětí. "Velice nám pomohli hasiči, ať už dobrovolní nebo profesionální," poděkoval Drkula.

Dvě povodně, dva poničené mosty

Velmi vážná byla situace také v Martinicích, kde říčka Mojena protéká skrz obec. Poškodila most, letos je to už druhý. "V červnu nám voda poničila jeden a teď druhý. Pro obec je to velká investice," uvažoval starosta obce Pavel Fiurášek. Také on děkoval hasičům a lidem v obci. "Ta spolupráce a ochota pomáhat byla neuvěřitelná. My teď jedeme pomáhat zase do Sazovic, u nás už jsme z nejhoršího venku," dodal starosta, který je členem dobrovolných hasičů.

S vodou mají zkušenosti, proto chystali pytle s pískem už od středy. "Uchránili jsme tak hodně domů. Deset jich napočítám hned, ale je jich víc. Nějakou vodu měli, ale bez těch hrází z pytlů by byli vyplavení úplně," řekl Fiurášek. V neděli odpoledne už voda v obci klesala.

