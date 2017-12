Vichřice na Kroměřížsku neustala ani v pondělí, poničila další střechy

VIDEO / FOTOGALERIE / Silné nárazy větru trápily Kroměřížsko už od nedělního odpoledne, hasiče pak ale zaměstnaly i v pondělí.

"Nejsilnější vítr dle modelací očekáváme přibližně v pondělí od půl dvanácté v noci, trvat bude několik hodin. Slábnutí větru lze předpokládat v úterý v dopoledních hodinách," varovala v mluvčí krajských hasičů Lucie Javoříková.

Mezi osmou hodinou a půlnocí nakonec hasiči přijali šestadvacet oznámení v rámci celého Zlínského kraje. Kromě popadaných stromů vítr poničil opět další střechy. "Na Kroměřížsku hasiči vyjeli do Velkých Těšan, kde se silným větrem začala nadzvedávat střecha rodinného domu," informovala mluvčí. Od půlnoci do sedmé hodiny ráno pak krajští hasiči vyjížděli ještě třiapadesátkrát.

Jen o den dříve přitom hasiči vyjížděli třeba k poškozené střeše rodinného domu do Zahnašovic a v noci pak také do Kvasic, kde vítr poškodil střechu základní školy, naštěstí už bývalé. "Budova má soukromého majitele, dávno se nevyužívá a momentálně je v konkurzu. V minulosti jsme vlastníka několikrát žádali, ať střechu opraví, byla totiž ve špatném stavu už dříve. Teď to už hodláme řešit úřední cestou za účasti policie," podotkl starosta Kvasic Lubomír Musil.

Kvůli polámaným stromům je od pondělí uzavřená i holešovská zámecká zahrada.