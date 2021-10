K odstranění popadaných stromů vyjeli krajští hasiči od úterních 17. hodin do středečního rána ještě třikrát. „Jeden výjezd byl v okrese Uherské Hradiště a další dva v okrese Vsetín,“ zmínil mluvčí krajských hasičů.

Volby do Poslanecké sněmovny se konají ve dvou dnech, v pátek 8. října 2021 od 14.00 hodin do 22.00 hodin a v sobotu 9. října 2021 od 8.00 hodin do 14.00 hodin.