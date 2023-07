Neurologické oddělení Krajské nemocnice T. Bati ve Zlíně vede nově Robert Mikulík. Mezinárodně uznávaný odborník má s oddělením velké plány, ze kterých mohou do budoucna těžit pacienti i zdravotníci.

Nový primář neurologie v KNTB Robert Mikulík má v nemocnici spoustu plánů. | Foto: se svolením KNTB

„Rád bych ve Zlíně navázal na snahu předchozího vedení neurologie a zaměřil se na zlepšení personální situace. Umožnila by zlepšit lékařskou péči pacientů na neurologickém oddělení. Myslím si, že také mohu zvýšit atraktivitu pracoviště a případně pomoci získat prostředky z grantů, s čímž mám ze své výzkumné činnosti velké zkušenosti,“ zmínil Robert Mikulík, primář Neurologického oddělení Krajské nemocnice T. Bati ve Zlíně a dodal: „Chtěl bych se jako primář také zaměřit na zlepšování kvality poskytované péče i na potřeby pacientů včetně jejich vzdělávání. Rád bych například využil příručku pro pacienty po cévní mozkové příhodě, kterou jsme již vytvořili pro Brno, a nabídl ji zdejším pacientům a jejich rodinám jako vodítko při rekonvalescenci.“

Plánů do budoucna má Robert Mikulík opravdu mnoho.

„V budoucnu by naší společnou ambicí ve zlínské krajské nemocnici mohlo být vytvoření Centra vysoce specializované cerebrovaskulární péče. Výhod by bylo mnoho: odstranění dlouhých transportů pacientů do jiných nemocnic, a tím více vyléčených pacientů, také ekonomický přínos, a zvýšení erudice a motivace personálu.“

Nový primář by také chtěl neurologické oddělení aktivně zapojit do Národní iktové výzkumné sítě StroCzech, což by pro KNTB mohlo mimo jiné znamenat zvýšení počtu vědeckých výsledků nebo v rámci realizace projektů této sítě také možnost karierního posunu lékařského i ošetřovatelského personálu.

„Moc se mi líbí, že tady na neurologii panuje vzájemný respekt mezi lékaři, sestrami a dalšími pracovníky, a rovněž vůle ke spolupráci. Mají také neskutečné nasazení, za což jim moc děkuji. Zaznamenal jsem, a to i z dalších oddělení nemocnice, zájem o rozvoj výzkumné činnost. I to je benefit, který bych mohl nabídnout,“ uvedl Robert Mikulík.

„Před nástupem jsem studoval historii Baťovy nemocnice a dočetl jsem se, že se dr. Albert, její první ředitel, v řízení péče inspiroval americkou Mayo Clinic. Sám jsem na Mayo Clinic absolvoval několik pobytů a již přes 10 let spolupracujeme s profesorem Brownem, přednostou tamní neurologické kliniky, na společném výzkumu,“ říká primář neurologie. Profesora Browna by rád do Zlína pozval.

„Myslím že by to bylo pro obě strany velmi obohacující a emotivní,“ dodává Mikulík.