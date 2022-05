Když k nám přijede někdo cizí, tak je častokrát uchvácen z přírody, která je tady opravdu nádherná. Málokterá obec má také třeba zámecký park, lidé sem rádi chodí na procházky. Věžky jsou navíc i budoucnost pro rodiny – hodně se tady staví, za poslední tři roky nám přibylo přes dvacet rodinných domů. Jsme navíc na té páteřní síti, nejsme někde na okraji, možná i kvůli dobré dostupnosti je tady obrovský tlak na pozemky a velký zájem o bydlení. To hlavní gró jsou ale rozhodně ty zahrádkářské výstavy, které jsou s obcí neodmyslitelně spojeny. Jinak jsme ale taková normální moravská vesnice.

Zmínil jste, že je velký zájem o bydlení ve Věžkách. Úbytek obyvatel vás tedy netrápí?

Vůbec ne, spíš naopak. Samozřejmě je to každý rok různě, ale co do počtu obyvatel stoupáme nahoru. Zase jsem ale nechtěl, aby nám tady přibylo moc lidí, takže všechno musí jít postupně. Lidé také měli strach, aby nám tady nevzniklo nějaké satelitní městečko, kde by se lidé jen přijeli vyspat a zase odjeli. Myslím si, že to se ale vůbec nestalo. Snažíme se totiž celou obec co nejvíce stmelovat. Děláme třeba seniorské odpoledne, kde lidem ukážeme, co se kde dělá, tak aby byli v obraze. Měli jsme teď třeba i velikonoční dílny pro dospělé – přišly tam ženy od 30 do 70 let a byly z toho nadšené. Akce pro děti jsou totiž samozřejmostí, ale někdy mi přijde, že se zapomíná na ty starší.

VIDEO: Déšť? Nevadí! Předposlední den Florie si nenechaly ujít tisíce zájemců

Čím se dá ještě stmelovat obec?

Chceme vybudovat domov důchodců se školkou v jedné budově. Máme na to už zpracovanou studii a teď řešíme stavební povolení. Řídím se totiž tím, že se do obce snažím aplikovat to, co funguje v mé rodině - když za mou babičkou přijede moje dcera, tak na babičce vidím, jak ji to vlívá sílu do života. A něco takového chci zavést i v tomto případě. Domov pro seniory tady chceme vybudovat i z toho důvodu, že mě děsí představa, že někde odžiju celý život a na stáří jdu do domova někam, kde to vůbec neznám.

Jak se do fungování obce promítá, že pořádáte zmíněné zahrádkářské výstavy?

Je to pro nás výdělečné, určitě nebude tvrdit, že to tak není. Jenže ty doby, kdy to přinášelo spoustu peněz, už jsou pryč. Bez výstav by ale určitě Věžky nevypadaly, tak jak vypadají. Pro příklad uvedu, že třeba jiné vesnice v okrese budují čističku až teď, nebo ji dokončili teprve nedávno, zato my ji tady máme už třeba 18 let. A to jen díky tomu, že jsme měli přísun peněz z výstav. Pak je to prostě všechno daleko jednodušší.

Loni jste v rozhovoru pro Deník řekl, že máte ve Věžkách práci až do důchodu – že je stále co budovat. To pořád platí?

Mám pocit, že je tady práce tak na dvě generace (směje se). Nejsem ten typ, co by jen přišel a čekal, co bude potřeba opravit. Mám nějakou vizi, jak to tady rozvíjet a úplně stejně jsou naladěni i zastupitelé. Takže rozhodně je práce pořád dost.

OBRAZEM: Do Věžek míří celá Morava, začala oblíbená zahrádkářská výstava

Takže na podzim budete znovu kandidovat?

Určitě chci. Přiznám se, že jsem v prosinci úplně vyhořel a chtěl jsem tu funkci položit, protože se to začalo kupit ze všech stran. Starostování je totiž jako manželství – jednou jste nahoře, jednou dole - vzdát to ale nechcete. Stále mě to opravdu baví, beru to jako svůj koníček, ne jako práci. Našel jsem se v tom a jsem tomu schopen obětovat opravdu cokoli.

Co je váš největší úspěch za těch osm let? Co se vám povedlo?

Největší radost mám z toho, že zastupitelstvo táhne za jeden provaz. Já když slýchávám, jak tomu starostovi někde šlapou po krku, tak bych to asi nechtěl dělat. Samozřejmě vás zastupitelé někdy fláknou přes prsty, ale to musí být. Těší mě, že kdybych to položil a přišel nový starosta ze současného zastupitelstva, tak vím, že ty projekty nezmuchlá a nehodí pryč, ale naopak na ně bude plynule navazovat. Z toho mám radost.