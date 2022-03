Pro zajímavost třeba v porovnání s okolními obcemi byly Zdounky historicky městysem. Kdybychom nyní sněmovnu požádali zpět o status městyse, tak bychom ho získali. Na to navazuje i fakt, že jsou tady také veškeré služby – pekárna, cukrárna, lékárna, zdravotní středisko, praktický lékař, stomatolog, rehabilitace a nechybí ani mateřská, základní a základní umělecká škola. Máme také mini aquacentrum, kde je bazén, vířivka a sauna. Za zmínku také stojí, že tam jezdívají maminky učit děti plavat. Část okresu se tak naučila plavat ve Zdounkách. Takže tady máme opravdu všechno potřebné. (usmívá se)

Zmínil jste, že by Zdounky mohly být městysem. Co by vám to přineslo?

My jsme obec, která se blíží k tomu, aby byla městem, jen prostě nemáme takový počet obyvatel. Ve Zdounkách totiž žije zhruba 2100 obyvatel a město musí mít okolo tří tisíc. Co se týče třeba rozpočtového určení daní, tak by nám změna z obce na městys nepřinesla vůbec nic. Kdybychom si o tu změnu zažádali, tak by to pro nás znamenalo jisté náklady, jelikož bychom třeba museli změnit názvy - cedule, razítka a tak dále. Přineslo by nám to spíš jistou prestiž, která je s tím spojená. Teď to ale není úplně na pořadu dne.

Zdounky by se brzy mohly zase trochu rozrůst - chystáte zasíťování nových pozemků. Můžete to trochu přiblížit?

Z pohledu obce je to momentálně největší investice. Jedná se o ulici Cvrčovská, kde to momentálně zasíťováváme a v budoucnu by tam mělo vzniknout 33 rodinných domů. Začalo se na tom pracovat už na podzim a náklady odhadujeme na zhruba 40 milionů korun. A ačkoliv jsme dodnes nikde neinzerovali, že budeme chtít ty pozemky prodávat, tak už máme 46 žadatelů. V průběhu března bychom tak měli schválit podmínky prodeje a také záměr prodeje. Poté budou mít lidé možnost podávat oficiální žádosti a z cenové mapy si vybrat tři pozemky, o které mají zájem. Přednost dostanou obyvatelé Zdounek s trvalým pobytem a pokud bude více takových žadatelů, tak vyhraje ten, kdo za pozemek bude ochotný zaplatit víc.

Máte už představu o cenách za metr čtvereční?

Je to v mírném kopci, což jsme také zohledňovali. Rozdělili jsme proto tu lokalitu do několika cenových pásem s tím, že začínáme na zhruba 1150 korunách, což je v tom největším kopci. Uprostřed jsou pak ceny okolo 1500 korun a úplně nahoře, kde je největší rovina, se cena pohybuje v rozmezí 1800-1900 korun za metr čtvereční.

Jeden den v týdnu pracujete s chlapy z technických služeb. V létě třeba sekáte trávu - to stále platí?

Někdy i dvakrát týdně. Má to výhodu, že jednak vím, co se venku děje a co ti chlapi za ten den skutečně udělali a zároveň také trochu relaxuju od té psychické práce. Člověk prostě přijde na jiné myšlenky, je na čerstvém vzduchu. A navíc – lidé za vámi na úřad většinou nepřijdou, kdežto venku vás uvidí na ulici, zastaví a řeknou vám, co mají na srdci. Paradoxně tam častokrát s lidmi vyřeším více věcí, než v kanceláři na úřadě. Takže to má rozhodně i svoje velké výhody.

Jste starostou už čtvrté volební období. Dokáže vás vůbec na úřadě ještě něco rozhodit?

Rozhodit je asi špatné slovo, ale řekl bych, že už mě tady nic nepřekvapí (směje se). Zažil jsem snad asi úplně všechno - opravdu nejrůznější situace. A že vám tady třeba někdo něco škaredého řekne? Když už lidé přijdou na úřad a přijdou až do prvního patra tady za mnou, tak mi jdou většinou nadat, že něco není tak, jak si představovali, nebo jdou o něco žádat. Málokdy je to jinak chválit se prostě nechodí. Naopak, když tady dlouho nikdo nechodí se stížnostmi, tak si říkám, že všechno asi dobře funguje.

Budete letos na podzim znovu kandidovat?

Kolegyně paní místostarostka, která je se mnou ve funkci již třetí volební období, mě přemlouvá, abych do toho šel. Já si na jednu stranu říkám, že už bych možná chtěl nějakou změnu - protože těch 16 let je poměrně dost. Jenže když vím, co máme ještě všechno rozpracované, a co je potřeba dokončit, tak to do těch voleb prostě půjdu. A když ty hlasy nedostanu, tak skončím ve vší slušnosti a počestnosti a předám úřad dál. To je život… (usmívá se)