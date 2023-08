Výměna trysek přišla radnici na 2,7 milionu korun. Díky tomu mohl být bazén během léta vypuštěn a znovu napuštěn. „Pětadvacetimetrový bazén byl naposledy vypuštěn v roce 2013, poté to již kvůli špatnému stavu trysek nebylo možné,“ sdělil mluvčí kroměřížské radnice Jan Vondrášek.

„Bazénová vana byla navíc kompletně vyčištěna a nyní se plní čistou vodou. Jedná se o začátek velkých plánovaných oprav tak, abychom bazén přivedli do 21. století,“ uvedl starosta Tomáš Opatrný.

„Vyměněny byly startovací bloky na kraji bazénu, ze kterých plavci skáčou do vody. Zcela nové bloky nahradily letité staré, které už současným standardům nevyhovovaly,“ popsal místostarosta Karel Holík.

Vedení města plánuje další opravy bazénu, který byl zprovozněn v roce 1986. V další etapě bude pole radnice budova zateplena, chystá se i výměna oken a dveří a rekonstrukce střechy, kterou do objektu zatéká.

„Radnice chce na tuto etapu získat dotaci, která by mohla pokrýt až polovinu nákladů. Úpravy zahrnují i instalaci fotovoltaické elektrárny na střeše bazénu, díky které by se měly snížit náklady na provoz budovy,“ doplnil Jan Vondrášek.

Po dokončení zateplení se vedení města chce pustit do oprav interiéru krytého bazénu. Nové bude obložení bazénů, šatny, sprchy i prostory pro občerstvení.

„Projektanti by do rekonstrukce měli zahrnout i instalaci atrakcí pro děti či wellness prvky. Většina prací bude plánována tak, aby proběhla v létě mimo koupací sezonu krytého bazénu, aby jeho uživatelé byli co nejméně omezeni,“ uzavřel Jan Vondrášek.

Jaké je vstupné na plavecký bazén v Kroměříži?

1 vstup = 1 hodina + 15 minut na převlečení

Dospělí – 50 korun

Mládež do 15 let, důchodci, ZTP – 20 korun

Děti do 6 let – zdarma