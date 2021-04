„Mají to dobře zorganizované. Jsme spokojeni,“ řekla Alena Skácelová z Bojanovic. Na očkování přijela i s manželem.

„Hned po příchodu s námi sestřička vyplnila doklady, potom nás ještě vyzpovídal pan doktor ohledně alergií a nějakých nežádoucích reakcí a nakonec jsme šli na samotné očkování,“ popsala průběh Skácelová, když už vyčkávala v narychlo zřízené čekárně. Tam stráví naočkovaní ještě minimálně 15 minut.

Vše jde zatím jako po másle a doba mezi počáteční registrací a samotnou aplikací očkovací dávky není delší než doba následně strávená v čekárně.

„Prostředí mi nevadí. Nemusí to být načančané. Hlavně, když to plní svůj účel,“ myslí si Skácelová, která s manželem absolvovala očkování první dávkou vakcíny od společnosti Pfizer a BioNTech.

Trojnásobná kapacita

„Během prvních tří hodin bylo naočkováno více než 130 lidí, celkově jich během prvního dne provozu naočkujeme více než čtyři stovky,“ uvedla ráno po otevření předsedkyně představenstva Kroměřížské nemocnice Lenka Mergenthalová.

Do otevření vakcinačního centra probíhalo očkování v nemocničních ambulancích, v nichž bylo možné za den naočkovat necelé dvě stovky lidí. „Nové vakcinační centrum pomůže tento počet v první fázi ztrojnásobit, po dodávce většího množství vakcín bude počet očkovaných za den až tisíc lidí. Vakcinační centrum bude v provozu od pondělí do soboty od 7 do 19 hodin,“ řekla mluvčí nemocnice Veronika Slaměnová.

Druhé velkokapacitní očkovací centrum se otevřelo první dubnové úterý také ve Vsetíně.

Z očkování rovnou na výstavu

Kromě očkovacího centra funguje na Výstavišti Kroměříž stále i testovací centrum. V obou případech vzešel zájem ze strany Kroměřížské nemocnice. O možnosti zřízení vakcinačního centra hovořilo vedení špitálu s Výstavištěm už v závěru roku 2020.

„Sama nemocnice říká, že jsme v Kroměříži jediné místo, které je schopné takové prostory nabídnout,“ uvedl mluvčí Výstaviště Kroměříž Ondřej Kuropata. „První reakce na vakcinační centrum jsou veskrze kladné. Lidé jsou rádi, že se dá blízko zaparkovat, že je centrum bezbariérové a vše probíhá velmi svižně,“ podělil se o postřehy Kuropata.

Výstaviště Kroměříž počítá s tím, že by v jejich prostorách mohlo vakcinační centrum pokračovat i poté, co dojde k rozvolnění vládních omezení a oni se budou moci vrátit ke svému podnikání – pořádání výstav, prodejních, kulturních a společenských akcí.

„V tomto roce by nám, vzhledem k různým hygienickým omezením a nařízením, jedna zabraná hala neměla chybět. Nějak s tím i počítáme. Je to výhodné i pro nás. V očkování vidíme světlo na konci tunelu pro rozvolnění a tím i návratu k naší činnosti,“ uzavřel Kuropata.