Velikonočních vajíček od veřejnosti se sešlo hned několik desítek.

„Dostali jsme vajíčka vyfouklá, plastová nebo třeba háčkovaná. Všechna byla opatřená šňůrkou, takže je můžeme pověsit na stromy na náměstí Míru,“ potěšilo ředitelku Městského kulturního centra Jarmilu Zakravačovou.

Dodala, že kromě občanů města poslali velikonoční vajíčka i obyvatelé Domova seniorů v Holešově.

Hanácký dvorek

V souvislosti s blížícími se svátky jara zve radnice v Hulíně a městské kulturní centrum veřejnost na akci Velikonoční hanácký dvorek, která se uskuteční od středy 13.dubna do soboty 16. dubna v prostorách Muzea Františka Skopalíka v Záhlinicích, které jsou místní částí Hulína.

„Program je připravený pro celé rodiny. K vidění bude typický hanácký dvoreček s domácími zvířaty, budou se otloukat píšťalky nebo třeba zdobit perníčky a kraslice. Věříme, že se návštěvníci dobře pobaví a správně se naladí na Velikonoce,“ popsal Hoza.

Ve středu 13. dubna bude Velikonoční hanácký dvorek otevřený od 8.30 do 17 hodin, od čtvrtka 14. do soboty 16. dubna pak od 13 do 17 hodin. Program bude rovnoměrně rozložený do všech dnů.