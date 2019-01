Zlínský kraj – Očkovat se proti chřipce, nebo je to zbytečné? Odborníci radí ano už jen proto, že prevence tolik nestojí. Cena vakcíny včetně aplikace se pohybuje kolem tří stovek korun a většina pojišťoven ji plně hradí.

Ilustrační foto. | Foto: DENÍK/Archiv

Chřipka je tu. A s ní i mýty…

„Ve Zlínském kraji se vloni nechalo přeočkovat asi o šest tisíc lidí více než v roce předchozím," poukazuje vedoucí protiepidemického odboru Krajské hygienické stanice Zlínského kraje Hana Tkadlecová.

Proočkovanost se přesto nijak zásadně nezvýšila, v regionu stoupla pouze z cca pěti na šest procent. Mezi lidmi totiž stále koluje řada mýtů, kvůli kterým s očkováním váhají.

MÝTUS Č. 1

Chřipka je banální nemoc

Mezi nejčastější důvody, proč lidé možnost očkování nevyužijí, patří domněnka, že chřipka je banální nemoc, a pro zdravého člověka tak očkování nemá smysl. Je však potřeba nezaměňovat chřipku s nachlazením. Chřipka má o dost těžší průběh a může mít řadu komplikací. Důkazem jsou dva tisíce úmrtí v republice kvůli chřipce ročně.

„Pokud chci být chráněný proti chřipce a nejsem na očkovací látku alergický, pak neexistuje případ, kdy by očkování nemělo smysl," říká Hana Tkadlecová. Dodává, že nejvhodnější čas pro očkování nastává právě teď.

MÝTUS Č. 2

Očkováním se nakazím

Průzkumy ukazují, že řada lidí se také obává, že očkováním je možné se chřipkou nakazit. Tato obava je však podle odborníků neopodstatněná. Očkovací látky jsou totiž neživé, a pokud člověk po očkování onemocní, měl už nejspíš virus v sobě a ten se projevil až po několika dnech.

MÝTUS Č. 3

Proč? Chřipek je několik druhů

Dalším důvodem, proč lidé s očkováním váhají, jsou obavy z jeho nefunkčnosti. „Slyšel jsem, že druhů chřipky je několik a nikdo neví, jaký typ letos přijde," nechal se slyšet Martin Stuchlík ze Zlína.

„Očkování chrání proti chřipkovému viru obsaženému ve vakcíně," vysvětlila Hana Tkadlecová. Vakcína je prý vyrobena tak, aby chránila před třemi kmeny virů, jejichž výskyt považují odborníci za nejpravděpodob­nější.

„U seniorů se očkováním prokazatelně snižuje počet hospitalizací a úmrtí v souvislosti s chřipkou, přestože je u nich účinnost očkování nižší než u mladých a zdravých jedinců," upozornila.

Senioři nad 65 let jsou přitom jednou z ohrožených skupin. I proto mají očkování proti chřipce hrazeno ze zákona. Osvětu ohledně očkování si tak berou na starost také v domovech pro seniory.

„Naši uživatelé jsou každoročně seznamováni s možností očkování proti chřipce," sdělila vedoucí zdravotního úseku Domova pro seniory Burešov ve Zlíně Dana Rozehnalová.

„Souhlas s očkováním nám udělují zhruba tři čtvrtiny našich uživatelů nebo jejich opatrovníků," doplnila.

Dalšími rizikovými skupinami jsou chronicky nemocní, těhotné ženy, děti do dvou let věku, osoby přicházející do kontaktu s velkým množstvím lidí, obézní lidé a kuřáci.

MÝTUS Č. 4

Snižuje obranyschopnost

Dalším mýtem o očkování proti chřipce je víra lidí v to, že snižuje přirozenou obranyschopnost organismu.

„Jak se ve vás začnou doktoři vrtat, tak to nevěstí nic dobrého," myslí si Pavel Gajdošík.

Někteří se bojí také nežádoucích účinků očkování. Někdo může po očkování pociťovat bolest hlavy, svalů nebo únavu.

„Kritici občas varují také před tzv. Guillain- Barrého syndromem, který může způsobit ochrnutí," podotkl mluvčí Všeobecné zdravotní pojišťovny (VZP) Oldřich Tichý.

„Riziko je ovšem jedna ku milionu," poznamenal.

Podle údajů VZP je Zlínský kraj v proočkovanosti na třetím místě v republice hned po Praze a Libereckém kraji.

Jak přispívají na očkování proti chřipce pojišťovny?

Všeobecná zdravotní pojišťovna

Ze zákona mají očkování zdarma senioři starší 65 let, osoby po splenektomii nebo po transplantaci krvetvorných buněk, lidé, kteří trpí závažným farmakologicky řešeným onemocněním srdce a cév nebo dýchacích cest, také ledvin, nebo diabetem, lidé umístění v léčebnách dlouhodobě nemocných, v domovech pro seniory, v domovech pro osoby se zdravotním postižením či v domovech se zvláštním režimem.

e Ostatní klienti VZP mají možnost čerpat benefitní příspěvek na jakékoliv očkování v hodnotě 500 korun/rok.

Vojenská zdravotní pojišťovna

Pojištěnec, na něhož se nevztahuje zvláštní očkování proti sezonní chřipce, může využít příspěvku VoZP ČR v rámci Preventivního programu Příspěvek na očkování proti sezonní chřipce. Pojištěnci bude potom na všech kontaktních místech VoZP ČR po předložení originálního účetního dokladu o zaplacení očkování a potvrzení o aplikaci vakcíny proplacen finanční příspěvek celkově maxim. do výše 500 korun.

Oborová zdravotní pojišťovna zaměstnanců bank, pojišťoven a stavebnictví

OZP přispívá celoročně všem svým klientům bez rozdílu věku a délky setrvání u OZP na očkování proti chřipce, přičemž hradí jak vakcínu, tak také její aplikaci. Příspěvky hradí na základě vykázané účtenky a dokladu o aplikaci očkování.

Zdravotní pojišťovna Ministerstva vnitra ČR

Klientům do 65 let, kteří se nechají od 1. října do 30. listopadu 2014 očkovat proti chřipce, přispěje částkou až do výše 300 Kč. Tato částka by měla pokrýt celé nebo většinu nákladů na očkování.

Česká průmyslová zdravotní pojišťovna

Pojištěncům, kteří nemají očkování hrazeno ze zákona, poskytuje Česká průmyslová zdravotní pojišťovna příspěvek na očkování do výše až 500 Kč. Tento příspěvek se vztahuje i na očkování proti chřipce.