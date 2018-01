Volby prezidenta: v Kroměříži se účast blíží k šedesáti procentům

Dveře volebních místností, ve kterých se odehrává první kolo prezidentské volby, se v Kroměříži netrhly ani v sobotu. V jedné z nich, umístěné v prostorách kroměřížské Základní školy Zámoraví, dosáhla volební účast před sobotní dvanáctou hodinou osmapadesáti procent.

Voliči chodili i během druhého volebního dne průběžně, občas se jich do místnosti nahrnulo klidně sedm naráz, s čímž měla desetičlenná volební komise plné ruce práce. Její místopředsedkyně Gabriela Rygrová se přesto do komise vrací už třetím rokem.

„Za prvé mě to baví, je to zajímavé a na druhou stranu to beru i jako brigádu, protože ještě studuji. Tím, že bydlím v ulicích, které jsem si zvolila, tak se tu potkávám se známými a je to pro mě v podstatě i čest, být v komisi při prezidentských volbách,“ zdůvodnila. Také ona má jasný názor na to, jaký by měl být budoucí prezident.

„Měl by být především reprezentativní, tedy mít na úrovni komunikační schopnosti, vědět, do čeho jde a samozřejmě by měl hájit své občany,“ charakterizovala ideální hlavu státu místopředsedkyně Gabriela Rygrová. Rozhodovala se však dle svých slov až podle televizních debat kandidátů.

Není přitom jediná, podle které by měl prezident především hájit občany republiky.

„Volit chodím pravidelně, s výjimkou minulých voleb, to jsem totiž ztratila občanku. Prezident by dle mého měl především poslouchat názory lidí. Rozhodnutá jsem tak byla už dlouho před volbami, teď už to tam jdeme jen dát,“ vyjádřila se Alena Talčíková.

Někteří se při volbě hlavy státu zase rádi ohlédnou do minulosti.

„Volím pravidelně, prezident by podle mě měl být takový, jako byl Klement Gottwald, tedy první dělnický prezident, upřímný a spravedlivý,“ popsal svůj ideál další kroměřížský volič, který si však nepřál být jmenován.

Ve Zlínském kraji první den odvolila více než třetina voličů

V sobotu v 8 hodin ráno se znovu otevřely volební místnosti také ve Zlínském kraji. Až do 14 hodin mají voliči možnost v prvním kole vybírat nového prezidenta. Účast v první den volby přesáhla na mnoha místech 30 %, někde i více.

"Průběžná volební účast je v našem městě v první den voleb přibližně 42,5 %. Do 21:30 odvolilo v Otrokovicích z celkového počtu voličů 14 769 celkem 6280 voličů." uvedla včera pozdě večer mluvčí otrokovické radnice Romana Stehlíková.

A dnes už na některých místech překročila i 50% hranici. Volební účast ve Vsetíně překročila padesát procent. K šedesátiprocentní hranici stále chybí zhruba pět procent. V polovině druhého volebního dne hlásil nejmenší volební okrsek Vsetín, Semetín účast 57 procent, největší - ve Vsetíně, Rokytnici 54 procent.

Dnešní průběh voleb pro vás budeme stejně jako včera sledovat od 13:30 na našem webu on-line. Budeme vám přinášet postřehy z druhého dne voleb a následně také průběžné a později i konečné výsledky volby nového prezidenta, ale také výsledky za jednotlivá města a okresy našeho kraje.