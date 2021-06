Slůně, které nyní dělá všem radost je jediné svého druhu, které se v České republice narodilo. Jedná se tedy o mimořádný a unikátní úspěch Zoo Zlín.

Porod sedmadvacetileté slonice Kali proběhl dle vyjádření mluvčí Zoo Zlín Romany Bujáčkové doslova během pár minut.

„Chovatelé ráno po příchodu do pavilonu nezaznamenali žádné odlišné chování stáda, nic nenasvědčovalo tomu, že se Kali chystá porodit. Všechny slonice byly pospolu do poslední chvíle před porodem, vše probíhalo tak, jak je to obvyklé i v přírodě. Kali instinktivně nutila mládě vstávat, čistila je, pomáhala jí i Zola. Slůně se poprvé postavilo asi 20 minut po porodu. Vše jsme měli možnost znovu sledovat díky kamerovému záznamu. Je to skutečně mimořádný zážitek, plánujeme jej v blízké budoucnosti zprostředkovat i našim návštěvníkům,“ přiblížil průběh narození slůněte ředitel Roman Horský.

Podle mluvčí Romany Bujáčkové pracovníci zoo pavilon i okolí venkovního výběhu již v neděli ráno uzavřeli.

„Chceme slonicím a mláděti dopřát maximální možný klid. Pro stádo je to nová zkušenost, i když zatím vše probíhá podle předpokladů, nemáme ještě zdaleka vyhráno. Chov afrických slonů je naprosto odlišný a mimořádně náročný, přistupujeme proto ke všemu s velkou pokorou a chceme být opravdu maximálně opatrní. Tyto dny jsou pro zdárný vývoj slůněte nejdůležitější,“ zdůraznil ředitel Zoo Zlín Roman Horský.

Pije, o krmení se zajímá

Podle jeho vyjádření chovatelé intenzivně sledují od prvních okamžiků také chování slůněte.

„První dobrá zpráva je, že slůně pije, že se o krmení zajímá. Teď sledujeme četnost a délku pití, budeme také zjišťovat, jak se váže na matku. Mládě se narodí do stáda, musí se naučit, že se napije jen u vlastní mámy,“ dodal Roman Horský.

Pavilon a okolí výběhu zůstanou podle mluvčí zoo pro návštěvníky uzavřeny minimálně tento týden.

„Pokud půjde vše podle předpokladů, pravděpodobně během víkendu slůně poprvé představíme návštěvníkům. Je to ale opravdu pouze první odhad. Každý den však na webu a Facebooku budeme přinášet nové fotografie a zprávy. U pavilonu slonů brzy zprovozníme velkoplošnou obrazovku a nabídneme nejen záznam porodu slonice Kali, ale také dokumenty o chovu slonů ve zlínské zoo. Prosíme jen návštěvníky o respektování uzavřeného okolí pavilonu a výběhu,“ zdůraznila Romana Bujáčková.

Jak vlastně všechno začalo?

První inseminaci samice slona afrického Zoly, provedli pracovníci Zoo Zlín v září 2016.

Byla provedena po dlouhé přípravě. Pro oplodnění Zoly bylo dovezeno semeno z francouzské ZOO Beauval. Inseminace vyšla na první pokus, přitom většinou bývá úspěšná na 50 procent.

Nakonec se ale ve zlínské zoo příchod slůněte na svět neslavil.

„Zola krátce po půlnoci 1. července 2018 porodila. Porod proběhl bez problémů, slůně se však narodilo mrtvé,“ uvedla tenkrát za Zoo Zlín mluvčí Romana Bujáčková.

Podle ní to u prvorodiček bohužel není neobvyklý jev.

„Prozatím můžeme jen sdělit, že se jednalo o samičku s porodní váhou 86 kg. Slonice Zola je v pořádku,“ doplnila mluvčí zoo.

Za necelé dva roky, v květnu 2020 přišli pracovníci zahrady se skvělou novinkou. Další z trojlístku zlínských slonic Kali je březí. „Pokud vše klapne, vytoužené slůně se narodí v létě 2021,“ zveřejnila tenkrát radostnou novinu prostřednictvím sociálních sítí Zoo Zlín.

Mezitím se zde rozeběhl projekt Karibuni. největší záměr zahrady. Karibuni začal vznikat v roce 2017 položením základního kamene a má se rozprostírat na ploše 21 hektarů. Expozice má zavést návštěvníky do oblasti střední a západní Afriky. Podle zoo má ale Karibuni patřit hlavně zvířatům.

Prioritou Karibuni se tak stala výstavba moderního a prostorného zařízení pro slony africké, jejichž chov by jinak nebyl nadále možný.

„Společné vnitřní ustájení pro slony bude patřit mezi tři největší zařízení svého druhu v rámci světových zoo. Celková plocha vnitřního zařízení pro slony bude činit 3600 m2,“ plánoval v listopadu 2017 ředitel Zoo Zlín Roman Horský.

V srpnu roku 2020 se po několikaměsíční usilovné práci podařilo chovatelům ve Zlínské zoo navyknout všechny tři slonice na průchod koridorem, který spojoval jejich stávající expozici s novým výběhem v Karibuni. Zahrada zmiňovaný výběh v Karibuni kompletně dokončila v roce 2019. Od jara 2020 chovatelé zvykali slonice na průchod koridorem. Slonice Kali, Zola a Ulu si tak mohly začít užívat tříhektarový travnatý výběh.