Více než stovku uměleckých děl a plakátů Alfonse Muchy, ale také jedinečné šperky mohou vůbec poprvé vidět příznivci umění ve Zlíně. Od čtvrtka je v Galerii Desítka v Obchodním domě připravena ke shlédnutí unikátní výstava. Vedle plakátů mohou návštěvníci obdivovat také šperky vyrobené podle Muchových návrhů Georgesem Fouquetem v Paříži, či osobní věci tohoto nejslavnějšího secesního umělce.

Výstava Alfonse Muchy ve Zlíně | Video: Iva Nedavašková

„Je to první výstava Alfonse Muchy ve Zlíně. Jak už to u takových významných děl bývá, získat ji bylo náročné. Mucha je český i světový fenomén, ceny jeho děl neustále rostou, proto jsou sběratelé méně ochotni je zapůjčovat. Díky našim předcházejícím úspěšným projektům, jako byla výstava Josefa Lady, se nám to ale podařilo,“ přiblížil hlavní organizátor Pavel Chmelík z Galerie Artrium.

Milovníci umění spatří slavné divadelní plakáty a litografie Alfonse Muchy – mezi nimi i více než dvoumetrový plakát Gismonda, který umělec vytvořil pro svou múzu, francouzskou herečku Sarah Bernhardt, nebo slavný plakát Hamlet z roku 1899.

„Vedle těchto plakátů návštěvníci určitě nesmí minout malířský stojan, který nám zapůjčila jeho vnučka. Stojan si mistr pořídil v Paříži a vytvořil na něm spoustu známých děl. V galerii jsme na něj instalovali fotografii francouzské modelky, která dokonale dokreslila kouzelnou atmosféru,“ dodal Chmelík.

Výstava představí také některé naprosto jedinečné šperky, vytvořené legendárním zlatníkem Georgesem Fouquetem v Paříži – Sarah prsten a hadí náramek, náhrdelník Maruška, náušnice Dragon či slavnou brož Chryzantéma. Zpestřením expozice budou také osobní předměty Alfonse Muchy a dokumentární film o jeho životě a díle.

Díky spojení s vnučkou Alfonse Muchy – Jarmilou Mucha Plockovou si mohou zájemci během výstavy zakoupit šperky, v nichž se nechala inspirovat sborníkem Documents décoratifs, který její dědeček navrhl pro umělecké řemeslníky a školy.

Na Muchu v noci a s hudbou

Jako tak trochu jiný zážitek s neopakovatelnou atmosférou je připravena pro návštěvníky série nočních prohlídek. Komentovaný výklad Pavla Chmelíka a k tomu hudební doprovod přinesou nevšední zkušenost.

„Jsem moc rád, že zájem o umění stále roste. Snažím se zejména mladým lidem ukázat, že může být stejně zábavné a okouzlující jako hudba nebo film,“ uzavírá Chmelík.

První noční prohlídka se koná 25. ledna, dále pak každý čtvrtek, vždy od 19 do 20 hodin.

Unikátní výstavu si mohou návštěvníci prohlédnout každý den od 10 do 18 hodin až do 28. března.