Ve Zborovicích otevřou nový komunitní dům pro seniory

Má francouzská okna, prostorná terasa, knihovna, venkovní krb i okrasné a zeleninové zahrádky. Řeč ovšem není o rodinném domě, ale o novém Komunitním domě pro seniory, který budou brzy uvádět do provozu ve Zborovicích.

První nájemníci se do nového zborovického komunitního domu pro seniory začnou stěhovat už během dubna.Foto: Deník / Klusáková Kristýna

„Už před sedmi lety jsme koupili a postupně opravili zdejší bytovku. A protože vedle ní byla volná nezastavěná plocha, připravili jsme projekt na bydlení pro seniory, který se takříkajíc potkal s výzvou ministerstva pro místní rozvoj právě na bydlení pro dříve narozené – Komunitní domy seniorů,“ vysvětluje jednatel společnosti Pečovatelský dům Zborovice Zdeněk Králík.

Podnikatele k tomuto kroku inspirovalo úmrtí otce.

„Než jsem tohle koupil, zemřel mi právě tady ve Zborovicích tatínek. A v posledních letech, kdy byl už sám, připouštěl, že by šel do nějakého domova. Pak přišla výzva od ministerstva a já si řekl, že se na seniory jako společnost musíme dívat trochu jinak a je třeba pro to něco udělat,“ vypráví Zdeněk Králík.

Přestože sám žije v Kroměříži, ve Zborovicích vyrostl a má k nim vztah.

V bezbariérovém bytovém domě bude k dispozici osmnáct jednopokojových menších či větších bytů, čtyři pak určené přímo pro dvojice nájemníků. Mnohé mají francouzské okno s výhledem na obec, všechny pak samostatnou kuchyňkou s lednicí a sociálním zařízením. Nájemné včetně technických služeb, energií a personálních služeb se má pohybovat kolem deseti tisíc korun.

Obyvatelům bude k dispozici i jídelna se společnou kuchyní, knihovna s televizí, prádelna se sušárnou a sklepní kóje.

„Chci, aby se bydlení blížilo tomu domácímu. Proto je jídelna taková, jaká je, proto je tu knihovna, mimochodem z knih, které jsem schraňoval doma po tátovi a dědovi,“ říká Zdeněk Králík.

Dům má také promyšlené venkovní zázemí: to tvoří rozlehlá terasa, pergola s posezením a krbem, pískoviště pro návštěvy vnoučat, okrasná a zeleninová zahrádka.

„Vzadu jsou zasazené i švestky. Pokud se uchytí a bude se jim dařit, za pár let by se tu mohla pálit i slivovice,“ usmál se.

Na pořádek mají dohlížet dvě hospodyně, které pomohou s nákupem, doprovodem k lékaři či s praním prádla. Díky komunitnímu domu do obce a okolí rozšíří své působení i kroměřížská Charita, bude mít prostory v suterénu domova a senioři tak budou mít její služby doslova na dosah.

První nájemníci by se měli nastěhovat hned po kolaudaci během dubna, zatím provozovatelé evidují šest či sedm zájemců. Náklady na výstavbu komunitního domu převýšily sedmnáct milionů korun, dvě třetiny z částky pokryla dotace.