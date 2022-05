„Máme tady momentálně sportovně-společenské zařízení, ale tam je místo asi jen pro padesát lidí,“ potvrdil starosta Aleš Bosák.

Nové prostory vzniknou plánovanou přestavbou budovy bývalých dílem, které leží v pomyslném středu vesnice.

„Do obce se stěhují noví lidé a my chceme, aby se jednotlivé generace stmelovaly dohromady. Jedna věc je totiž postavit dvacet rodinných domů a druhá věc je vytvořit místo, kde se budou lidé pravidelně moci setkávat. Budova je navíc symbolicky v samém středu obce, takže věříme, že to tu vesnici opravdu stmelí,“ doplnil starosta.

Věžky? To je také nádherná příroda či zámecký park, říká starosta

Obec nemusí vydělávat

Kromě sálu, jehož plánovaná kapacita je okolo 160 míst k sezení, nabídne komunitní centrum také řadu místností, které obec zařídí a vybaví podle potřeb obyvatel.

„Všechno budeme zařizovat a vybavovat až podle toho, jaké budou požadavky lidí. Pokud tam bude chtít deset lidí cvičit jógu, tak se to podle toho uzpůsobí. Chceme, aby místní měli prostor, kde se mohou realizovat,“ vysvětlil starosta. A dodal, že součástí komunitního centra by mohla být i místnost, kde by se senioři učili pracovat s počítačem.

Naopak komerční využití nových prostor podle starosty nepřipadá v úvahu.

„Jednak by nám to neumožňovala dotace, kterou na to dostaneme. A nechceme to směřovat tak, aby na tom obec vydělávala. To podle mě není úkolem obce,“ poznamenal Bosák.

Chceme uchovat tradici i nabídnout něco nového, říká manažerka výstav

Půjdeme do toho i přes vyšší cenu

Z původně plánovaných 17 milionů se však cena za přestavbu vyšplhá až na 24 milionů korun.

„Z ceny jsem nešťastný. Bohužel inflace a ceny materiálů ji vyšponovaly opravdu vysoko. Na zastupitelstvu jsme se ale shodli, že do toho i přesto půjdeme,“ poznamenal Bosák s tím, že s chátrající budovou bývalých dílen by obec stejně musela něco udělat.

Část peněz na zaplacení rekonstrukce získá obec z dotace.

„Ta bude zhruba 18 milionů. Zbytek potřebných peněz si musíme půjčit. Jeden úvěr ve výši 13 milionů už máme, plus si teď půjčíme další peníze, takže půjdeme opravdu na hranici. Máme však zpracovanou finanční analýzu, podle které to zvládneme,“ uzavřel starosta.