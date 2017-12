Ve Velkých Těšanech otevřeli dlouho očekávané víceúčelové hřiště

Dlouho plánované volnočasové hřiště dokončili v říjnu ve Velkých Těšanech, konkrétně za tamní sokolovnou.

„Jsme rádi, že se to podařilo, šlo totiž o akci, na kterou jsme se chystali řadu let. Hřiště v obci už citelně chybělo,“ uznala tamní starostka Věra Halamová. Více než dvoumilionový projekt měl být hotový o několik let dříve, zpočátku tomu však bránili přítomní obojživelníci. „Na tom místě se vyskytovaly chráněné druhy žab, čolků a podobně, takže jsme jim museli vybudovat náhradní lokalitu a přestěhovat je. To nás zdrželo asi o tři roky,“ vylíčila. Následně stavbu brzdily také finance.

„Potom jsme opakovaně podávali žádosti o dotace, nikdy jsme však neuspěli, takže jsme se nakonec rozhodli to postavit ze svých peněz,“ dodala starostka. Po táhlé nejen papírové válce začali v polovině června stavět. O necelý půlrok později se jim pak konečně podařilo otevřít nové volnočasové hřiště: to bude sloužit pro nejrůznější míčové hry, malou kopanoui tenis. Pokud bude navíc počasí přát, už letošní zimu by se mohlo proměnit i na venkovní kluziště.