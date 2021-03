Podle něj má tato záležitost spojitost s koronavirovou pandemií. „Lidé byli doma, objednávali si věci z přes internet z eshopů,“ míní starosta. Jenže nárůst produkovaného odpadu by se mohl výrazně odrazit ve výdajích za jejich likvidaci. Zvláště nyní, po 1. lednu 2021, kdy začal platit nový zákon o odpadech. Ten výrazně navyšuje poplatek za uložení odpadu z 500 korun na 800 korun za tunu přesahující zákonem stanovenou normu.

Nové sběrné místo

„Je to tlak, jak nás donutit na skládku ukládat co nejméně odpadků. Tento rok je to 800 korun, příští rok už 900 korun,“ říká starosta Střílek a doufá, že nově zbudované a otevřené sběrné místo za zhruba tři miliony korun snad pomůže vyprodukovaný směsný odpad snížit.

„Nejedná se o sběrný dvůr, ten je větší. Lidé u nás nemohou třídit například stavební suť. To by bylo velmi nákladné,“ přiznává starosta. Součástí sběrného místa je větší garáž, kde je umístěn například štěpkovač, ukládájí se zde také biologicky rozložitelné a velkoobjemové odpady.

„Dřív se přistavoval po obci kontejner a lidé do něj vyhazovali koberce a jiné. Dnes si mohou v klidu zajet do sběrného bodu, kde je i obsluha,“ dodává Ganjuškin. Služba sběrného místa je určena zatím jen místním občanům. Využívat ji, ani za poplatek, nemohou přespolní či firmy.

Zbudování sběrného místa je dalším krokem pro snížení směsného odpadu. „Máme navíc pět hnízd na tříděný odpad. Nádoby jsem zvětšil – objemově – na 3,2 kubíky. Dřív jsme je vyváželi jednou za dva týdny, nyní už jsme přešli na každotýdenní rozvoz,“ říká starosta.

Vývoz jednou za dva týdny

I tak to vypadá, že se obec do zákonem stanoveného množství vyprodukovaného odpadu za „levnější cenu“ nedostane.

„Podle výpočtu můžeme vyprodukovat 120 tun, které budou uloženy za 500 korun. Když si zachováme loňská čísla, bude to znamenat, že zhruba 70 tun už budeme ukládat za 800 korun na tunu,“ vypočítává starosta.

A tato vyšší sazba bude postupem času narůstat.

„Obec měla v roce 2020 náklady na jednu 110 kilovou popelnici asi 800 korun. Poplatek účtovaný našim občanům činí 500 korun. Pokud se budou ty nůžky rozevírat. Naše náklady budou vyšší a občané budou platit stále stejně, není to udržitelné a asi budeme muset zdražit,“ přiznává Ganjuškin. Zatím se však jedná o pouhou hypotetickou situaci. Starosta se snaží udělat vše proto, aby tato chvíle v nejbližší době nenastala.

„Snažíme se. Kromě sběrného místa a hnízdišť na tříděný odpad přecházíme na čtrnáctidenní interval vývozu popelnic. To nám stáhne cenu za svoz odpadu. Uvidíme, jak to všechno dohromady zafunguje,“ uvažuje Ganjuškin.