Právě kvůli útokům na zdravotníky se rozhodli napéct jim vánoční cukroví a tím také poděkovat a dát najevo, že si jejich práce velmi váží.

Do celé akce se však zapojili také rodiče a zaměstnanci školy. „Podpořili nás finančně. Jedna maminka pak třeba upekla štrůdl, další se zase nabídla, že nám nechystá těsta či pomůže s pečením,” vysvětluje Janíková.

Nakonec žáci napekli osm druhů cukroví. „Nechyběly perníčky ani linecké. Kromě toho jsme ale upekli i netradiční druhy jako Pepparnötter a Bondkakor, které se pečou na Vánoce ve Švédsku. K cukroví pak přibyl ještě zmíněný štrůdl od jedné z maminek,” říká Janíková.

Celkových 18 kilo cukroví pak rozdělili do 43 krabiček, které rozdali na tři covidové oddělení, ARO a do očkovacího centra. „Navíc děti, které chodí do odpolední družiny, vyrobily přáníčka a starší děti do nich napsaly krátké vzkazy. K přáním jsme ještě napsali dopis, ve kterém jsme chtěli zdravotníkům vyjádřit naši podporu,” doplňuje.

Peníze si nenechali

Žákům se na výrobu cukroví podařilo vybrat přes třináct tisíc korun. Po nákupu nezbytných surovin jim však téměř devět tisíc zůstalo. Ani na minutu však neváhali, a i tyto peníze se rozhodli použít na dobrou věc.

„Tuto částku jsme se rozhodli poslat Prokopovi, zlínskému studentovi, který trpí dětskou mozkovou obrnou ve formě spastické kvasruparézy,” přiblížila Janíková.

Ten peníze využije na úhradu rehabilitací, které mu pomáhají zlepšovat jeho pohybové schopnosti.

„Právě samostatnost a soběstačnost v dospělosti jsou největší cíl v mém životě, na kterém nepřestávám pracovat bez ohledu na odhady lékařů nebo limity nemoci,” píše Prokop u sbírky na jeho rehabilitace.

Celá akce tak nakonec získala úplně jiný rozměr. „Děti tato akce rozhodně obohatila, protože si pečení a zdobení velice užívaly a dávaly si velmi záležet, aby vše vypadalo pěkně,” uzavírá učitelka.