Vánoční výzdoba už zdobí město

Mechanici a opraváři průmyslových strojů a zařízení mechanik u vstřikovacích lisů v plast. výrobě. Požadované vzdělání: střední odborné (vyučen). Třísměnný provoz, úvazek: . Mzda min. 20000 kč, mzda max. 30000 kč. Volných pracovních míst: 2. Poznámka: PRACOVIŠTĚ Kurovice u Holešova, - seřizování a nastavování strojů v plastikářské výrobě, - požadujeme vyučení, nebo SŠ technického směru, praxe na podobné pracovní pozici výhodou, znalosti v oboru elektro výhodou, - uvedená mzda je nástupní s možností navýšení, ke mzdě poskytujeme příplatky a odměny, stravování na pracovišti s příspěvkem zaměstnavatele, pracovní smlouva na dobu určitou s možností prodloužení, - kontak telefonicky nebo osobně přímo na pracovišti v Kurovicích Po-Pá od 8 do 14 hodin telefon: 573 351 292, 602 277 112. V případě osobní návštěvy vezměte s sebou životopis, nebo zašlete životopis elektronicky na vinamet@vinamet.com.. Pracoviště: Eva filsáková - vinamet, provozovna kurovice, 768 52 Míškovice u Holešova. Informace: Darina Chovancová, +420 573 351 292,602 277 112.

Seřizovači a obsluha číslicově řízených strojů CNC frézař. Požadované vzdělání: střední odborné (vyučen). Dvousměnný provoz, úvazek: . Mzda min. 25000 kč, mzda max. 35000 kč. Volných pracovních míst: 1. Poznámka: pracoviště Kroměříž, - Obsluha frézek, Práce s výkresovou dokumentací a s měřidly, Dohled na běžnou provozní údržbu stroje, - Požadavky: Vyučení nebo SŠ v technickém oboru, Spolehlivost, Samostatnost, Pracovitost a loajalita, Smysl pro přesnost a pečlivost, Manuální zručnost, Odvaha a zájem se naučit něco nového, Výhodou - delší praxe ve frézování, zejména na CNC, - Naše nabídka: Vysoké ohodnocení dle zkušeností a dovedností, Práce pouze ve 2-směnném provozu, Smlouva na dobu neurčitou, Stravenky a stravování v areálu, Měsíční zpříjemnění za 100% docházku, Vánoční bonus ve výši průměrného měsíčního platu, Odměna za zaškolení nového kolegy, Odměna za doporučení nového kolegy, Máme i další možnosti mimořádných odměn, , - Své nabídky prosím posílejte na e-mail: prace@moravia-retezy.cz., Pozn.: zpracování osobních údajů probíhá v souladu s obecným nařízením (EU) 2016/679 o ochraně osobních údajů. Zasláním životopisu uchazeč souhlasí se zpracováním osobních údajů pro účely a po dobu realizace výběrového řízení. Správcem osobních údajů je společnost MORAVIA ŘETĚZY a.s.. Pracoviště: Moravia řetězy a.s., Hulínská, č.p. 1799, 767 01 Kroměříž 1. Informace: Lukáš Hojgr, +420 573 334 106.

Systémoví administrátoři, správci počítačových sítí Úředník/ce odboru informačních technologií. Požadované vzdělání: vyšší odborné. Jednosměnný provoz, úvazek: . Mzda min. 18810 kč, mzda max. 28320 kč. Volných pracovních míst: 1. Poznámka: Místo výkonu práce Kroměříž, - Druh práce: Informatik - správce aplikací a podpora uživatelů, - Vykonávaná agenda: Zajišťování správné funkce a chodu vymezených uživatelských, úseků informační a komunikační infrastruktury, například operačních systémů a jejich nadstaveb, programovacích prostředků, vývojových nástrojů programovacích jazyků,, multimediálních systémů, komunikačních systémů, informačních systémů, vědeckých, vědeckotechnických, technických, inženýrských, grafických, kancelářských nebo jiných aplikací pro koncového uživatele, síťového prostředí, databází apod. Stanovování a organizování způsobů a postupů využívání, komunikačních prostředků výpočetní techniky., - Platová třída 10, Pracovní poměr: doba neurčitá, Předpokládaný nástup: dohodou, , - Požadavky pro vznik pracovního poměru: vysokoškolské vzdělání v bakalářském studijním programu nebo vyšší odborné vzdělání, odborná praxe v pozici správce informačních technologií a podpory uživatelů, znalost v oblasti instalace a administrace operačních systémů koncových stanic MS Windows 10 v doménovém prostředí, znalost v oblasti instalace a administrace kancelářského SW MS Office 2013, 2016 a dalších běžných aplikací, znalost problematiky síťového provozu, znalost hardwaru počítačů a sítí,znalost v oblasti kybernetické bezpečnosti, znalost konfigurace switchů a firewallů výhodou, znalost linuxových serverů výhodou, znalost aplikací Vita SW a aplikací společnosti Geovap výhodou, znalost správy virtualizační platformy VMware výhodou, koncepční, systémový přístup, odolnost vůči stresu, spolehlivost, pečlivost, týmový pracovník, znalost anglického jazyka, nejméně v rozsahu porozumění psanému textu, řidičské oprávnění sk. B, předpoklady podle § 4 zákona č. 312/2002 Sb., o úřednících, územních samosprávných celků, , - Uchazeči předloží písemnou přihlášku, která musí obsahovat tyto náležitosti (§ 7 odst. 4 zákona o úřednících): jméno, příjmení a titul, datum a místo narození, státní příslušnost, místo trvalého pobytu, číslo občanského průkazu nebo číslo dokladu o povolení pobytu, jde-li o cizího státního občana, datum a podpis , , - Doklady, které je nutné doložit k přihlášce (§ 6 odst. 4 zákona o úřednících): strukturovaný životopis o dosavadních zaměstnáních a odborných znalostech a dovednostech týkajících se správních činností, výpis z evidence Rejstříku trestů ne starší než 3 měsíce, ověřená kopie dokladu o nejvyšším dosaženém vzdělání, , - Přihlášky se všemi požadovanými náležitostmi a přílohami doručte v originále nebo úředně ověřené kopii nejpozději do 7. prosince 2018 na adresu:, Městský úřad, oddělení personální, mzdové a vzdělávání, Ing. Bc. Dagmar Zedníková, Velké náměstí 115, 767 01 Kroměříž., Později doručené přihlášky nemůžeme zařadit do výběrového řízení., Obálku s výše uvedenými dokumenty, prosím, označte: „VŘ IT správce – NEOTVÍRAT“, Vyhlašovatel si vyhrazuje právo zrušit toto výběrové řízení kdykoliv v jeho průběhu, či nevybrat žádného z přihlášených uchazečů/uchazeček.. Pracoviště: Město kroměříž, Velké náměstí, č.p. 115, 767 01 Kroměříž 1. Informace: Dagmar Zedníková, +420 573 321 280.