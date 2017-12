PODÍVEJTE SE: Vánoční lyžování na Stupavě, funguje už i Troják

Přestože počasí v kroměřížském regionu nabízí místo sněhu spíš bláto, lyžařská střediska pomalu ale jistě rozjíždějí sezonu. V provozu už je třeba sjezdovka na Stupavě, vánoční prázdniny si tam ve středu přijely užít desítky lyžařů a to jak těch ostřílených, tak i začátečníků.

Na nejlepší podmínky si však budou muset ještě počkat.

„Dneska to ještě není ideální, rozhodně jsme si to ale užili, dcera dokonce ještě jezdí. Každý rok vyrážíme lyžovat hned, jak to je možné, momentálně se tady rozcvičujeme na Krkonoše,“ svěřil se Deníku navečer třeba Lukáš Belžík ze Strážnice.

Zalyžovat si lidé mohou také v areálu na Trojáku, naopak na lepší počasí čekají Tesák či Rusava.