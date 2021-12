V podstatě nepřetržitě je k vidění více než 60 let starý Bařinkův mechanický betlém v podloubí Muzea Kroměřížska na Velkém náměstí. Unikátní betlém s 40 figurkami je přístupný zvenčí, bez nutnosti vstupu do muzea či zakoupení vstupenky. V provozu je denně od 9 do 12 a od 13 do 21 hodin.

Betlémy za skly

Stejně jako v loňském roce, se i letos na holešovském zámku koná výstava betlémů v Galerii za sklem. Letos jsou k vidění pouze řezbované práce autorů z jižní a východní Moravy. Pořadatelé si také zapůjčili práce od aktivních řezbářů a sběratelů z Kyjova, Valašských Klobouk, Velkých Karlovic, Francovy Lhoty, Žeranovic a Holešova. Výstava je volně přístupná denně od 9 do 19 hodin. Jedinou výjimkou je Štědrý den, kdy zůstane zavřená.

Orchestr v Holešově

Holešovský komorní orchestr a holešovský chrámový sbor zvou na vánoční koncert, který se bude konat 25. prosince v 17 hod. v kostele Nanebevzetí Panny Marie v Holešově.

Štěpánské rockování

Druhý svátek vánoční pak nabídne Štěpánské rockování s Jirkou Schellingerem. Vystoupení proběhne v hudební restauraci Stará Masna v Kroměříži od 20:30 hod.

Betlémské světlo v Břestě

Již tradičně se ve čtvrtek 23. prosince od 18 hodin koná akce s názvem Betlémské světlo v Břestě. Akci pořádá chropyňský Junák v prostoru před kostelem sv. Jakuba.

Kino Nadsklepí

Na své si přijdou 23. prosince i milovníci filmů. Kroměřížské kino Nadsklepí bude od 16 hod. promítat film Zpívej 2 a od 19 hod. pak také film Matrix Resurrections.

Plavecký bazén

Zkrátka během vánočních svátků nezůstanou ani sportovní nadšenci. Plavecký bazén v Kroměříži sice bude na Štědrý den a 1. svátek vánoční uzavřen. Na Štěpána ale bude opět v provozu, a to od 12 do 18 hodin.

Bruslení na stadionu

Další sportovní vyžití nabízí také kroměřížský zimní stadion, který bude otevřen pro bruslení veřejnosti i během vánočních svátků. V pátek 24.12. od 12 do 13:30 hod. V sobotu 25.12. od 14 do 15:30 hod. A v neděli 26.12. od 9 do 10:30 a odpoledne od 14:30 do 16 hodin.

Venkovní kluziště

Kromě zimního stadionu mohou lidé v Kroměříži také stále využít k bruslení mobilní kluziště na Hanáckém náměstí. To bude během svátků fungovat v běžném režimu od 9 do 21 hod. Jedinou výjimkou je 24. prosinec, kdy bude otevřeno pouze do 16 hod.

Venkovní kluziště bude v provozu i v Holešově. Na Štědrý den je pro bruslaře otevřeno od 10 do 14 hod. Na první svátek vánoční pak zůstane kluziště zavřené. Opětovně se otevře až 26. prosince od 10 do 14 a následně od 15 do 20 hod.